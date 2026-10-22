Krwawy atak Rosjan na targowisko w Łozowej. Są zabici i ranni

„Okupanci zaatakowali targowisko w Łozowej. Jak wynika ze wstępnych danych, obecnie wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych. (...) Liczba osób poszkodowanych (...) wzrosła do siedemnastu. Zespoły medyczne udzielają wszystkim pomocy” – przekazał szef administracji tego regionu Ołeh Syniehubow w komunikatorze Telegram.
To kolejne doniesienia o ofiarach po stronie ukraińskiej w ostatnich godzinach. W nocy rosyjskie wojsko przeprowadziło zmasowany atak na Ukrainę. Osiem osób zginęło, a 55 zostało rannych w Kijowie oraz obwodach: zaporoskim, charkowskim, chersońskim i donieckim.
Ukraińskie Siły Powietrzne powiadomiły, że Rosja przeprowadziła minionej nocy potężny atak kombinowany na Ukrainę z użyciem rakiet: Iskander-M, S-400, Cyrkon, Onyx oraz 210 dronów uderzeniowych różnego typu.
Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 181 dronów, w tym 87 odrzutowych.
Zełenski: W podejściu Rosji nie zaszła żadna zmiana
Jeszcze przed informacjami o ataku na targowisko prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślał, że niemal natychmiast po kolejnych rozmowach w sprawie zakończenia wojny Rosja przeprowadziła trzy fale ataków balistycznych na Kijów.
W rzeczywistości niemal natychmiast po kolejnych rozmowach Rosja przeprowadziła demonstracyjny atak - napisał prezydent w komunikatorze Telegram.
W jego ocenie oznacza to, że nie zaszła żadna zmiana w „podejściu Rosji do wszystkiego, co się dzieje”. „Ważne jest, aby nie ustawać w poszukiwaniu właściwych rozwiązań, które pozwolą zakończyć wojnę” - dodał Zełenski.
W środę specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff ocenił, że jego rozmowy z przywódcami Ukrainy i Rosji, Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem, przeprowadzone w Oslo i Petersburgu, były konstruktywne. Zapowiedział dalsze negocjacje na niższym szczeblu, ale przyznał, że pozostaje wiele pracy do wykonania.