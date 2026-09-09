Krwawy atak na przejściu granicznym. Są zabici i ranni

„W nocy Rosja zaatakowała dronami uderzeniowymi międzynarodowe drogowe przejście graniczne Starokozacze na granicy z Mołdawią. Drony uderzyły w infrastrukturę przejścia i przyległy teren, wywołując pożary” – przekazała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.
Szef władz wojskowych obwodu odeskiego Ołeh Kiper poinformował, że zginęły dwie osoby.
„Niestety, wśród cywilów przebywających w pobliżu przejścia są ofiary. Według wstępnych informacji dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. Ratownicy ewakuowali autobusami w bezpieczne miejsce kolejnych 16 osób” - napisał Kiper w komunikatorze Telegram.
W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura przejścia granicznego oraz przyległy teren. Wybuchły pożary. Odprawy graniczne wstrzymano.
1 sierpnia rosyjskie wojska zaatakowały dronami bojowymi promowe przejście graniczne Orliwka na granicy z Rumunią. Wybuchły tam pożary, jednak nikt nie ucierpiał.
25 sierpnia wstrzymana została praca ukraińsko-mołdawskiego przejścia granicznego Wynohradiwka, także zaatakowanego z powietrza przez rosyjskie wojska. Wcześniej, 21 sierpnia, uszkodzone zostało z kolei przejście graniczne Tabaky-Mirnoe, również na granicy Ukrainy z Mołdawią.