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Krwawy atak na przejściu granicznym. Są zabici i ranni

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (08:18)

Rosyjskie drony zaatakowały w nocy przejście graniczne Starokozacze na granicy ukraińsko-mołdawskiej w obwodzie odeskim. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne – poinformowały władze w Kijowie.

Krwawy atak na przejściu granicznym. Są zabici i ranni
Zniszczenia po ataku na przejście graniczne Starokozacze, fot. Państwowa Służba Graniczna Ukrainy /materiały udostępnione

„W nocy Rosja zaatakowała dronami uderzeniowymi międzynarodowe drogowe przejście graniczne Starokozacze na granicy z Mołdawią. Drony uderzyły w infrastrukturę przejścia i przyległy teren, wywołując pożary” – przekazała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.

Szef władz wojskowych obwodu odeskiego Ołeh Kiper poinformował, że zginęły dwie osoby.

„Niestety, wśród cywilów przebywających w pobliżu przejścia są ofiary. Według wstępnych informacji dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. Ratownicy ewakuowali autobusami w bezpieczne miejsce kolejnych 16 osób” - napisał Kiper w komunikatorze Telegram.

W wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura przejścia granicznego oraz przyległy teren. Wybuchły pożary. Odprawy graniczne wstrzymano.

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1 sierpnia rosyjskie wojska zaatakowały dronami bojowymi promowe przejście graniczne Orliwka na granicy z Rumunią. Wybuchły tam pożary, jednak nikt nie ucierpiał.

25 sierpnia wstrzymana została praca ukraińsko-mołdawskiego przejścia granicznego Wynohradiwka, także zaatakowanego z powietrza przez rosyjskie wojska. Wcześniej, 21 sierpnia, uszkodzone zostało z kolei przejście graniczne Tabaky-Mirnoe, również na granicy Ukrainy z Mołdawią.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Mołdawia wojna w Ukrainie
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