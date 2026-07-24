Kreml sfinansuje in vitro dla wdów po poległych żołnierzach

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W obliczu rosnącej liczby ofiar wojny w Ukrainie i pogłębiającego się kryzysu demograficznego, rosyjskie władze zdecydowały się na bezprecedensowy krok. Wdowy po poległych żołnierzach będą mogły skorzystać z finansowanego przez państwo zapłodnienia in vitro. Projekt ustawy został przyjęty niedawno przez Dumę Państwową Rosji.

Rosja od lat zmaga się z poważnym kryzysem demograficznym, który w ostatnich miesiącach przybrał na sile w związku z trwającą wojną w Ukrainie. Coraz więcej młodych mężczyzn ginie na froncie, a liczba urodzeń w kraju nieustannie spada. W tej sytuacji Kreml zdecydował się na radykalny krok – państwo sfinansuje procedury zapłodnienia in vitro dla kobiet, których mężowie zginęli w wyniku działań wojennych lub w zmarli z powodu odniesionych ran - poinformował „The Moscow Times”.

Kto skorzysta z programu?

Zgodnie z przyjętym projektem ustawy, wdowy po poległych będą mogły ubiegać się o bezpłatne zabiegi wspomaganego rozrodu, w tym in vitro oraz sztuczną inseminację. Warunkiem jest, by kobieta do tego czasu nie zawarła ponownie związku małżeńskiego oraz by zmarły żołnierz za życia wyraził notarialnie zgodę na przechowywanie i wykorzystanie swojego materiału biologicznego. Na złożenie wniosku o świadczenie wdowa będzie miała pięć lat od śmierci męża.

Ustawa o „śmierci obywatelskiej” przegłosowana. Nowe restrykcje Kremla Rosyjska Duma Państwowa, której kadencja kończy się we wrześniu tego roku, jednogłośnie przyjęła dzisiaj ostatnią ustawę o „śmierci obywatelskiej”. Wprowadza ona daleko idące ograniczenia dla Rosjan przebywających za granicą, którym zarzuca się…

Procedury będą realizowane w ramach państwowego programu gwarancji bezpłatnej opieki medycznej. Szczegółowe zasady wdrożenia określi Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej.

Wojna, straty i desperacka walka o demografię

Nowa inicjatywa to nie tylko odpowiedź na dramatyczne statystyki wojny wywołanej przez Rosję, ale także na pogłębiający się kryzys demograficzny. Rosyjskie społeczeństwo starzeje się, a liczba urodzeń od lat nie zapewnia zastępowalności pokoleń. Władze coraz częściej sięgają po finansowane przez państwo formy zachęty, by zwiększyć liczbę narodzin. In vitro dla wdów to kolejny element tej strategii, obok wcześniejszych programów wsparcia dla rodzin wielodzietnych czy zachęcania do osiedlania się na terenach o niskiej gęstości zaludnienia.

To nie pierwsza tego typu inicjatywa rosyjskich władz. Wcześniej wdowy po żołnierzach poległych w Ukrainie otrzymały możliwość bezpłatnego studiowania na rosyjskich uniwersytetach bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Przywilej ten, podobnie jak w przypadku in vitro, przysługuje wyłącznie osobom, które nie zawarły ponownie związku małżeńskiego.