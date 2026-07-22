RMF24

Rosyjska Duma Państwowa, której kadencja kończy się we wrześniu tego roku, jednogłośnie przyjęła dzisiaj ostatnią ustawę o „śmierci obywatelskiej”. Wprowadza ona daleko idące ograniczenia dla Rosjan przebywających za granicą, którym zarzuca się „niesubordynację” i nie tylko fizyczną, ale także „polityczną” emigrację.

Ustępująca niedługo Duma Państwowa uchwaliła dziś ostatnią ustawę o „śmierci cywilnej” dla „politycznych emigrantów”. Chodzi o Rosjan przebywających za granicą, którym zarzuca się czyny kwalifikowane jako „dyskredytowanie” armii, współpracę z „organizacjami niepożądanymi” lub naruszenie przepisów dotyczących „zagranicznych agentów”.

Wśród nowych restrykcji, jak podaje The Moscow Times, znalazły się m.in.:

zakaz korzystania z usług bankowości zdalnej,

zakaz korzystania z usług konsularnych za granicą, w tym wydawania paszportów, rejestracji małżeństw i czynności notarialnych,

zakaz rejestracji nieruchomości lub pojazdów,

zakaz używania podpisów elektronicznych,

zakaz dokonywania transakcji na podstawie pełnomocnictwa,

zakaz posługiwania się prawem jazdy i innymi uprawnieniami wydawanymi przez państwo

brak dostępu do elektronicznych usług publicznych, rejestracji działalności gospodarczej oraz innych procedur urzędowych.

Władze utworzą również specjalny rejestr osób objętych tymi przepisami, a koszty sądowe w sprawach przeciwko nim będą mogły być pokrywane z ich zamrożonych rachunków bankowych.

Sprzeciwu nie było

Jak podaje „Nowaja Gazieta”, ustawa została przyjęta zarówno w drugim, jak i trzecim czytaniu i wejdzie w życie niezwłocznie po oficjalnej publikacji. Przed głosowaniem przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin miał natomiast oświadczyć, że Rosjanie, którzy opuścili kraj, powinni raczej „zastanowić się, jak się poddać i stanąć przed sądem”. Nazwał ich „ekstremistami” i „zdrajcami ojczyzny”.

Wasilij Piskariew, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Dumy Państwowej, uzasadnił potrzebę ustawy tym, że „kraje zachodnie odmówiły Rosji ekstradycji ponad 100 osób”.