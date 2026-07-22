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Ustawa o „śmierci obywatelskiej” przegłosowana. Nowe restrykcje Kremla

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 22 lipca (21:40)

Rosyjska Duma Państwowa, której kadencja kończy się we wrześniu tego roku, jednogłośnie przyjęła dzisiaj ostatnią ustawę o „śmierci obywatelskiej”. Wprowadza ona daleko idące ograniczenia dla Rosjan przebywających za granicą, którym zarzuca się „niesubordynację” i nie tylko fizyczną, ale także „polityczną” emigrację.

Ustawa o „śmierci obywatelskiej” przegłosowana. Nowe restrykcje Kremla
Siedziba rosyjskiej Dumy Państwowej /Shutterstock
  • Rosyjska Duma Państwowa uchwaliła dziś ostatnią ustawę o „śmierci cywilnej” czy inaczej o „śmierci obywatelskiej”.
  • Jednogłośnie zagłosowano za zakazem świadczenia usług konsularnych dla emigrantów politycznych, uzyskiwania przez nich paszportów i paszportów czy korzystania z aplikacji bankowych. Co jeszcze znalazło się na liście zakazów? O tym poniżej.
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Ustępująca niedługo Duma Państwowa uchwaliła dziś ostatnią ustawę o „śmierci cywilnej” dla „politycznych emigrantów”. Chodzi o Rosjan przebywających za granicą, którym zarzuca się czyny kwalifikowane jako „dyskredytowanie” armii, współpracę z „organizacjami niepożądanymi” lub naruszenie przepisów dotyczących „zagranicznych agentów”.

Wśród nowych restrykcji, jak podaje The Moscow Times, znalazły się m.in.:

  • zakaz korzystania z usług bankowości zdalnej,
  • zakaz korzystania z usług konsularnych za granicą, w tym wydawania paszportów, rejestracji małżeństw i czynności notarialnych,
  • zakaz rejestracji nieruchomości lub pojazdów,
  • zakaz używania podpisów elektronicznych,
  • zakaz dokonywania transakcji na podstawie pełnomocnictwa,
  • zakaz posługiwania się prawem jazdy i innymi uprawnieniami wydawanymi przez państwo
  • brak dostępu do elektronicznych usług publicznych, rejestracji działalności gospodarczej oraz innych procedur urzędowych.

Władze utworzą również specjalny rejestr osób objętych tymi przepisami, a koszty sądowe w sprawach przeciwko nim będą mogły być pokrywane z ich zamrożonych rachunków bankowych. 

Sprzeciwu nie było

Jak podaje „Nowaja Gazieta”, ustawa została przyjęta zarówno w drugim, jak i trzecim czytaniu i wejdzie w życie niezwłocznie po oficjalnej publikacji. Przed głosowaniem przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin miał natomiast oświadczyć, że Rosjanie, którzy opuścili kraj, powinni raczej „zastanowić się, jak się poddać i stanąć przed sądem”. Nazwał ich „ekstremistami” i „zdrajcami ojczyzny”. 

Wasilij Piskariew, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Dumy Państwowej, uzasadnił potrzebę ustawy tym, że „kraje zachodnie odmówiły Rosji ekstradycji ponad 100 osób”.

Źródło: RMF24
Tagi: Rosja

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