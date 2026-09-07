Historyczny triumf AfD: Musk spieszy z gratulacjami, Merz w szoku

RMF24

„Wszyscy jesteśmy zszokowani” - przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, komentując historyczne zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec (AfD) w niedzielnych wyborach w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Ocenił, że to „największa porażka CDU od dekad”. Z gratulacjami dla AfD pospieszył tymczasem multimiliarder Elon Musk.

Afd uzyskało w wyborach 43,8 proc. głosów. To wynik ponad dwukrotnie lepszy niż pięć lat temu, kiedy partia uzyskała 20,8 procent głosów.

Kanclerz Niemiec komentując wyniki wyborów podkreślił, że rezultat z Saksonii-Anhalt będzie miał daleko idące konsekwencje dla całego kraju. Merz zapowiedział konieczność przeprowadzenia reform, które mają być odpowiedzią na wyraźny sygnał płynący od wyborców.

Instytucje państwa są stabilne — zapewnił polityk, podkreślając, że mimo politycznych zawirowań, fundamenty niemieckiej demokracji pozostają nienaruszone. Ocenił jednak, że „od wczoraj coś zmieniło się nie tylko w Saksonii-Anhalcie, lecz w całych Niemczech”.

„Tektoniczny wstrząs” i samokrytyka. Kanclerz Merz bije na alarm po wyborach Są przecieki z wewnętrznego spotkania kierownictwa CDU po sromotnej porażce z Alternatywą dla Niemiec w wyborach do landtagu Saksonii-Anhalt. Jak informuje dziennik „Bild”, kanclerz Friedrich Merz miał mówić o „tektonicznym wstrząsie” i…

CDU nie ma już mandatu do rządzenia landem

Reprezentujący CDU premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze powiedział podczas wspólnej konferencji z Friedrichem Merzem, że - po zdecydowanej wygranej AfD - chadecy nie mają już mandatu do rządzenia tym landem na wschodzie Niemiec.

My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat do rządzenia ma AfD (...) - oznajmił.

„Ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne”

Warto przypomnieć, że landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalcie od 2023 roku jest oficjalnie klasyfikowany przez niemiecki kontrwywiad, czyli Urząd Ochrony Konstytucji, jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne. Mimo to, partia zdobyła poparcie znacznej części mieszkańców regionu, co wywołało szeroką debatę na temat przyszłości niemieckiej sceny politycznej.

W przeszłości przedstawiciele AfD z landtagu Saksonii-Anhaltu jeździli do Rosji, także po rozpoczęciu przez nią inwazji przeciwko Ukrainie w 2022 roku. Na plakatach wyborczych w landzie partia wzywała do odbudowy wysadzonego w powietrze gazociągu Nord Stream, którym rosyjski gaz ziemny był transportowany do Niemiec.

Merz zapewnił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że rząd federalny nadal będzie wspierał Ukrainę w walce z Rosją.

Chcę to jasno powiedzieć: 2,5 tys. kilometrów na wschód stąd są ludzie wyjątkowo zadowoleni z wyniku tych wyborów - powiedział kanclerz odnosząc się do Rosji.

Musk gratuluje AfD zwycięstwa w wyborach regionalnych

Do sympatyków AfD należy amerykański multimiliarder Elon Musk, który już pogratulował zwycięstwa prawicowo-populistycznej partii.

„Dobra robota” – napisał Musk po niemiecku, odpowiadając na wpis współprzewodniczącej AfD Alice Weidel, która gratulowała oddziałowi partii w Saksonii-Anhalcie i jej liderowi, zamieszczony na należącej do niego platformie X.