Historyczny triumf AfD: Musk spieszy z gratulacjami, Merz w szoku

Afd uzyskało w wyborach 43,8 proc. głosów. To wynik ponad dwukrotnie lepszy niż pięć lat temu, kiedy partia uzyskała 20,8 procent głosów.
Kanclerz Niemiec komentując wyniki wyborów podkreślił, że rezultat z Saksonii-Anhalt będzie miał daleko idące konsekwencje dla całego kraju. Merz zapowiedział konieczność przeprowadzenia reform, które mają być odpowiedzią na wyraźny sygnał płynący od wyborców.
Instytucje państwa są stabilne — zapewnił polityk, podkreślając, że mimo politycznych zawirowań, fundamenty niemieckiej demokracji pozostają nienaruszone. Ocenił jednak, że „od wczoraj coś zmieniło się nie tylko w Saksonii-Anhalcie, lecz w całych Niemczech”.
CDU nie ma już mandatu do rządzenia landem
Reprezentujący CDU premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze powiedział podczas wspólnej konferencji z Friedrichem Merzem, że - po zdecydowanej wygranej AfD - chadecy nie mają już mandatu do rządzenia tym landem na wschodzie Niemiec.
My, CDU, nie mamy już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat do rządzenia ma AfD (...) - oznajmił.
„Ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne”
Warto przypomnieć, że landowy oddział AfD w Saksonii-Anhalcie od 2023 roku jest oficjalnie klasyfikowany przez niemiecki kontrwywiad, czyli Urząd Ochrony Konstytucji, jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne. Mimo to, partia zdobyła poparcie znacznej części mieszkańców regionu, co wywołało szeroką debatę na temat przyszłości niemieckiej sceny politycznej.
W przeszłości przedstawiciele AfD z landtagu Saksonii-Anhaltu jeździli do Rosji, także po rozpoczęciu przez nią inwazji przeciwko Ukrainie w 2022 roku. Na plakatach wyborczych w landzie partia wzywała do odbudowy wysadzonego w powietrze gazociągu Nord Stream, którym rosyjski gaz ziemny był transportowany do Niemiec.
Merz zapewnił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że rząd federalny nadal będzie wspierał Ukrainę w walce z Rosją.
Chcę to jasno powiedzieć: 2,5 tys. kilometrów na wschód stąd są ludzie wyjątkowo zadowoleni z wyniku tych wyborów - powiedział kanclerz odnosząc się do Rosji.
Musk gratuluje AfD zwycięstwa w wyborach regionalnych
Do sympatyków AfD należy amerykański multimiliarder Elon Musk, który już pogratulował zwycięstwa prawicowo-populistycznej partii.
„Dobra robota” – napisał Musk po niemiecku, odpowiadając na wpis współprzewodniczącej AfD Alice Weidel, która gratulowała oddziałowi partii w Saksonii-Anhalcie i jej liderowi, zamieszczony na należącej do niego platformie X.