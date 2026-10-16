Kości na posesji w USA. Przeszukują „dom grozy” podejrzanego o seryjne zabójstwa

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Na posesji w amerykańskiej Filadelfii znaleziono kości - podała stacja CBS News Philadelphia. Nie ustalono jeszcze, czy są to szczątki ludzkie ani czy mają związek z dochodzeniem dotyczącym Raymonda „R.C.” Horscha, zmarłego w ubiegłym roku mężczyzny podejrzewanego o bycie seryjnym mordercą.

Kości odkryto na terenie posiadłości w filadelfijskiej dzielnicy Olney, określanej przez amerykańskie media mianem „domu grozy”. Na miejsce przyjechali przedstawiciele biura koronera sądowego w Filadelfii.

Kości znaleziono na tyłach posesji. Śledczy od dłuższego czasu drobiazgowo przeszukiwali teren, szukając ludzkich szczątków oraz dowodów w sprawie co najmniej siedmiu kobiet związanych z Raymondem Horschem i tym adresem. Istnieją obawy, że część z nich z nie żyje.

Na obecnym etapie nie wiadomo, czy odnalezione kości należą do człowieka czy zwierzęcia. Ich pochodzenie ma zostać ustalone po specjalistycznych badaniach.

Śledczy przeszukują teren warstwa po warstwie

Funkcjonariusze i technicy pracują metodycznie, usuwając kolejne warstwy ziemi - do głębokości około jednego metra. Wcześniej, jak podała stacja, podczas użycia luminolu w budynku ujawniono ślady ludzkiego DNA. Substancja ta służy m.in. do wykrywania niewidocznych śladów krwi.

W pobliżu domu znaleziono również martwe oposy, a w ogrodzie odsłonięto pozostałości murowanej przybudówki. Po zakończeniu prac na tyłach posesji śledczy mają rozpocząć wykopy z przodu budynku.

Źródła w organach ścigania przekazały CBS News Philadelphia, że śledczy analizują hipotezę, według której Raymond Horsch mógł stosować hydrolizę alkaliczną - proces chemicznego rozkładu tkanek - aby zacierać ślady zbrodni. Chemikalia zabezpieczone w domu trafiły do badań laboratoryjnych.

Mężczyzna, podejrzewany o bycie seryjnym mordercą, przed śmiercią w ubiegłym roku mieszkał w tym domu wraz z synem Eugenem. To właśnie zatrzymanie syna podczas kontroli drogowej w czerwcu br. doprowadziło do rozpoczęcia szeroko zakrojonego śledztwa.