Kontrowersyjne gry na stronie Białego Domu. Gracze łapią imigrantów i budują mur na granicy

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Na oficjalnej stronie internetowej Białego Domu pojawiły się zręcznościowe gry wideo, w których użytkownicy mogą łapać imigrantów i budować mur na granicy. Nowa inicjatywa administracji Trumpa wywołała falę krytyki i oskarżeń o rasizm oraz niewłaściwe wykorzystywanie rządowych platform.

Administracja Donalda Trumpa po raz kolejny zaskakuje. Na oficjalnej stronie Białego Domu uruchomiono serię prostych gier platformowych, które mają promować kluczowe priorytety polityczne prezydenta. Wśród nich, jak wskazuje CNN, znalazły się gry, w których użytkownicy patrolują granicę z Meksykiem, aresztują imigrantów i budują mur graniczny.

Komentatorzy wskazują, że jest to kolejny przykład agresywnej kampanii internetowej, która ma na celu nie tylko mobilizację zwolenników, ale również wywołanie kontrowersji i „trollowanie” przeciwników politycznych.

Gry Białego Domu

Najwięcej emocji wzbudziły dwie gry: „Rio Run” oraz „Build The Wall”. W pierwszej z nich gracz wciela się w postać starszego białego mężczyzny w niebieskim krawacie, patrolującego linię graniczną wzdłuż Rio Grande. Zadaniem jest „zgarnianie” osób przekraczających granicę – postaci o różnych kolorach skóry, które po złapaniu pojawiają się w pomarańczowych kombinezonach.

Druga gra polega na budowaniu muru, który ma powstrzymać „oblężenie granicy przez zombie”.

Oprócz tego użytkownicy mogą latać na orle bieliku nad National Mall lub łapać diamenty i gotówkę, by uzupełniać „dziecięce konta Trumpa”. Według przedstawiciela Białego Domu, gry mają „zobrazować kontrast między kulturą zabawy i zwycięstwa a mroczną, socjalistyczną wizją Ameryki, jaką mają Demokraci”.

Fala krytyki i oskarżenia o rasizm

Nowa inicjatywa spotkała się z natychmiastową krytyką ze strony polityków, organizacji społecznych i internautów. Zarzuca się administracji Trumpa nie tylko trywializowanie poważnych problemów społecznych, ale także szerzenie rasistowskich i obraźliwych treści.

To nie pierwszy raz, gdy Biały Dom jest oskarżany o przekraczanie granic – wcześniej na oficjalnych kanałach pojawiały się już kontrowersyjne grafiki, m.in. z liderem mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeemem Jeffriesem w sombrero czy z rodziną Obamów przedstawioną jako małpy w dżungli.

Skandaliczny wpis Trumpa. Obama i jego żona jako małpy ​Donald Trump opublikował w swojej sieci społecznościowej nagranie, w którym Barack i Michelle Obama zostali przedstawieni jako małpy. Wideo wywołało burzę wśród polityków i mediów. Rzeczniczka Białego Domu broni prezydenta, twierdząc, że to tylko…

Polityka czy prowokacja?

Podczas gdy część internautów chwali się swoimi wynikami z gier na platformie X, inni pytają, czy w obliczu globalnych kryzysów – takich jak wojna z Iranem czy rosnące koszty życia – priorytety administracji są właściwie ustawione. Urzędnicy Białego Domu nie kryją, że strona internetowa ma być nie tylko źródłem informacji, ale również narzędziem do szerzenia politycznego przekazu.