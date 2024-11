Jest nowa liderka Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii – została nią Kemi Badenoch, była szefowa ministerstwa biznesu i handlu. W walce o to stanowisko pokonała byłego wiceministra ds. imigracji – Roberta Jenricka.

Kami Badenoch została nową liderką Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii / EPA/ANDY RAIN / PAP/EPA

Jak podaje "The Guardian" nowa liderka otrzymała 53 806 głosów, to o 12 418 więcej niż jej kontrkandydat. Do głosowania uprawnionych było 131 680 wyborców, a frekwencja wśród członków partii wyniosła 72,8 proc.