Koniec miesiąca spokoju. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie

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Siły amerykańskie przeprowadziły w niedzielę atak na irańskie wyrzutnie rakietowe w rejonie Cieśniny Ormuz, na co zareagował Teheran, wystrzeliwując pociski balistyczne w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. To pierwsza wymiana ciosów od blisko miesiąca.

Rzecznik prasowy Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) Tim Hawkins przekazał, że amerykańskie wojsko zaobserwowało na irańskiej wyspie Larak przygotowania sił Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w stronę cieśniny Ormuz.

„Iran stworzył zagrożenie, a wojsko USA je wyeliminowało, aby chronić cywilną marynarkę, żeglugę handlową i swobodny przepływ handlu międzynarodowego” – oświadczyło w niedzielę wieczorem CENTCOM.

Amerykańscy przedstawiciele wojskowi określili operację jako „ograniczoną i precyzyjną akcję” wymierzoną w siły, które miały stawiać miny.

To pierwsza potwierdzona akcja wojskowa Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi od blisko miesiąca. Wcześniej administracja prezydenta Donalda Trumpa deklarowała, że chce zwiększać presję gospodarczą na Teheran, ograniczając jednocześnie nowe działania militarne.

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Iran mówi o ofiarach i zapowiada konsekwencje

Półoficjalne irańskie media informowały o eksplozjach w pobliżu wyspy Larak. W komunikacie przekazanym przez irańską telewizję mowa była o zabitych i rannych bojownikach oraz cywilach.

Później państwowa telewizja Iranu pokazała nagrania, które - jak twierdziła - przedstawiały wystrzelenie irańskich pocisków balistycznych w kierunku amerykańskich baz w Jordanii.

Jordańskie siły zbrojne podały, że w poniedziałek rano przechwyciły osiem rakie po ich wtargnięciu w przestrzeń powietrzną kraju. Nie ma jednak informacji o ofiarach bądź szkodach.

Rzecznik prasowy irańskich sił zbrojnych, generał Hossein Mohebi, nazwał niedzielny atak „fatalnym błędem reżimu Trumpa podczas wojny gospodarczej”. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone poniosą konsekwencje militarne i gospodarcze.

Napięcie wokół kluczowego szlaku dla rynku ropy naftowej

Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z najważniejszych punktów na światowej mapie transportu surowców energetycznych. Przed wybuchem wojny przepływało przez nią średnio około 130 statków dziennie. Donald Trump przekonywał ostatnio, że szlak jest otwarty, wskazując na 24 jednostki, które miały przepłynąć przez cieśninę w ciągu tygodnia.

Iran utrzymuje jednak, że USA nie będą mogły swobodnie korzystać z cieśniny Ormuz, dopóki nie wypełnią warunków porozumienia zawartego w połowie czerwca. Teheran zachował zdolność do atakowania statków przy użyciu dronów i pocisków.

Informacje o amerykańskiej operacji przełożyły się na wzrost cen ropy naftowej. Cena baryłki amerykańskiej ropy wzrosła w niedzielę o 1,8 proc. do 84,94 dolara, a ropa Brent zdrożała o 1,9 proc. - do 89,79 dolara za baryłkę.

Ostatni raz Pentagon potwierdził atak na cele w Iranie 29 lipca. Dwa dni później Trump zapowiedział wstrzymanie nowych uderzeń na prośbę sojuszników z regionu Zatoki Perskiej - Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.