„Nie do utrzymania”. Dowódcy w armii USA alarmują ws. Iranu

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Dalsze amerykańskie operacje na dużą skalę przeciwko Iranowi są nie do utrzymania – oceniła grupa dowódców w dokumencie dla szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, o czym poinformował w niedzielę „The Washington Post”. Dowódcy obawiają się, że dalsze szeroko zakrojone operacje wymierzone w Teheran osłabią gotowość sił USA do odpowiedzi na inne kryzysy.

Żołnierz Korpusu Piechoty Morskiej podczas kontroli na pokładzie tankowca w Zatoce Omańskiej 16 lipca br. w ramach wznowionej blokady irańskich portów/fot. Sgt. Joseph Helms/US MARINE CORPS

Żołnierz Korpusu Piechoty Morskiej podczas kontroli na pokładzie tankowca w Zatoce Omańskiej 16 lipca br. w ramach wznowionej blokady irańskich portów/fot. Sgt. Joseph Helms/US MARINE CORPS / AFP/East News

Sprzeciw dowódców amerykańskiej armii

Sprzeciw wobec dalszego wykorzystywania ich sił do wojny z Iranem zasygnalizowali w dokumencie z 14 sierpnia szefowie dowództw odpowiedzialnych za Europę, Azję i Pacyfik oraz Amerykę Południową, a także dowódca Marynarki Wojennej. Wszyscy jednak zadeklarowali, że mimo to będą dalej wykonywać polecenia.

Ostrzeżenie znalazło się w regularnie wydawanym dokumencie Secretary of Defense Orders Book (SDOB), opisującym dostępność sił USA na całym świecie – przekazał dziennik. Z powodu żądania prezydenta Donalda Trumpa, by w wojnie z Iranem mieć dostęp do „wszelkich możliwych opcji”, od miesięcy ponad 50 tys. wojsk USA jest utrzymywanych w stanie wysokiej gotowości. Dokument z 14 sierpnia rozkazuje przedłużenie tego stanu do końca września dla niektórych sił, a do 2027 r. dla innych.

Zużyty sprzęt, zmęczeni żołnierze. Dowódcy podkreślają znaczne ryzyko

Według urzędników, na których powołał się „Washington Post”, dowódcy zdecydowali się zaznaczyć swój sprzeciw, bo obawiali się, że dalsze utrzymywanie obecnego stanu osłabi zdolności wojska do odpowiedzi na inne kryzysy. Chodzi o zużywanie się sprzętu i zmęczenie wojskowych. Dotyczy to zwłaszcza Marynarki Wojennej, która jest zmuszona utrzymywać m.in. blokadę irańskich portów.

Jak przekazał dziennik, dowództwo sił lądowych i sił powietrznych zgodziło się z wolą Hegsetha, aby przedłużyć gotowość swoich wojsk do wojny z Iranem. Jednocześnie każde z nich podkreśliło, że wiązałoby się to ze znacznym ryzykiem.

„Operacja w Iranie jest zbyt intensywna i trwa zbyt długo”

Zgłaszanie obiekcji dotyczących ryzyka poszczególnych decyzji ze strony dowódców nie jest czymś niezwykłym. Tymczasem – zdaniem cytowanego przez dziennik urzędnika – krytyczne komentarze zawarte w dokumencie były bardziej dosadne.

Najbardziej krytyczny miał być dowódca Marynarki Wojennej adm. Daryl Caudle. Zaznaczył on, że jego siły nie są w stanie podtrzymać obecnego poziomu wsparcia misji w Iranie, bo nie ma perspektyw jej zakończenia.

Miał też ocenić, że jedynie ok. 1/4 floty niszczycieli jest gotowa do rozmieszczenia. To – według rozmówców dziennika – stanowi drastyczny spadek wobec stanu sprzed wojny.

„Ogólnie rzecz biorąc, dowództwo wojskowe stwierdziło, że trwająca już sześć miesięcy operacja w Iranie jest zbyt intensywna i trwa zbyt długo” – podsumował jeden z informatorów „Washington Post”.

Dosadne oświadczenie Pentagonu

Na publikację artykułu ostro zareagował Pentagon. Oskarżył dziennik o popełnienie przestępstwa.

„Publikowanie ściśle tajnych ocen z książki rozkazów Sekretarza jest przestępstwem. To zdrada sił zbrojnych. A wiele z tego, co publikują, jest nieścisłe” – napisał na platformie X rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Zapewnił przy tym, że wojsko jest „w świetnej formie na całym świecie”, a dziennikarze „nienawidzą prezydenta Trumpa i sekretarza Hegsetha bardziej, niż kochają Amerykę”.

