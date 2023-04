Podjęto decyzję o zapewnieniu powrotu do kraju naszych obywateli, którzy przebywają w strefach konfliktu - oświadczyło również w niedzielę tureckie ministerstwo spraw zagranicznych.



Konflikt w Sudanie

Konflikt pomiędzy sudańską armią a jednostkami RSF wybuchł 15 kwietnia. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych. Generałowie nie mogli jednak zgodzić się co do terminu, w jakim miałoby to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w wojnę domową. W ostatnich dniach walczące strony kilkakrotnie ogłaszały rozejm, lecz każda z tych prób kończyła się szybkim zerwaniem porozumienia.

"Obie frakcje toczą bitwy uliczne z użyciem broni palnej i artylerii. Dziesiątki tysięcy Sudańczyków uciekło ze swoich domów, podczas gdy miliony są uwięzione z powodu wyczerpujących się zapasów żywności i wody" - relacjonuje amerykański dziennik "Wall Street Journal".



Według najnowszych szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Sudanie zginęło w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej 413 osób, a 3551 zostało rannych.