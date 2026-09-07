Komisja prawna PE za pozbawieniem Brauna immunitetu

RMF24

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego opowiedziała się w poniedziałek za uchyleniem immunitetu europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy wypowiedzi polityka, w których negował Holocaust.

Decyzja komisji jest rekomendacją, a ostateczną decyzję podejmie europarlament w przyszłym tygodniu w głosowaniu na sesji w Strasburgu.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że komisja prawna Parlamentu Europejskiego, znana jako JURI, prowadzi postępowania w sprawie wniosków dotyczących trzech polskich eurodeputowanych. W przypadku Daniela Obajtka i Patryka Jakiego procedura była na etapie wymiany stanowisk, bez zaplanowanego wówczas głosowania nad rekomendacją.

Inaczej wyglądała sprawa Grzegorza Brauna. Komisja miała rozpatrzyć projekt raportu dotyczącego uchylenia jego immunitetu. Przyjęcie dokumentu przez JURI otwiera drogę do ostatecznego głosowania na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.

Wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi został złożony w związku z jego wypowiedziami dotyczącymi Holocaustu oraz istnienia komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej.

Autorką raportu w tej sprawie jest francuska eurodeputowana Pascale Piera z frakcji Patrioci za Europę. Ostateczna decyzja w sprawie immunitetu należy do całego Parlamentu Europejskiego.