Trzech polskich europosłów pod lupą PE. Braun, Obajtek, Jaki stracą immunitety?

To zagraniczni eurodeputowani zajmują się sprawami o uchylenie immunitetów Polakom.
Polacy zdominowali w tej kadencji działalność komisji JURI – komentuje w rozmowie z RMF FM eurodeputowany Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek. Jak dodaje, jest to konsekwencja zapowiedzi Koalicji 15 października dotyczących rozliczania nieprawidłowości z czasów rządów PiS.
Czego dotyczy sprawa Obajtka?
Sprawa Daniela Obajtka dotyczy zarzutów karno-skarbowych. Raport w jego sprawie przygotowuje hiszpański eurodeputowany Adrián Vázquez Lázara z Europejskiej Partii Ludowej. Chodzi między innymi o podanie naczelnikowi urzędu skarbowego w Myślenicach nieprawdy poprzez zaniżenie przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Wśród nich mają być świadczenia otrzymane od Orlenu na opiekę zdrowotną.
Drugi wątek dotyczy uszczuplenia należności publiczno-prawnej wobec Skarbu Państwa z tytułu daniny solidarnościowej za 2020 rok.
Kłopoty europosła Jakiego
W przypadku Patryka Jakiego chodzi o sprawę dotyczącą delegowania funkcjonariusza Służby Więziennej bez podstawy prawnej na wyższe stanowisko.
Raport przygotowuje litewski eurodeputowany Dainius Žalimas z frakcji Odnowić Europę. Wskazywane są w tym kontekście zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
Miał negować Holocaust. Braun straci immunitet?
Najbardziej zaawansowana jest sprawa Grzegorza Brauna. Komisja ma rozpatrzyć i ewentualnie przyjąć projekt raportu w sprawie uchylenia jego immunitetu. Chodzi o wypowiedzi Brauna negujące Holocaust i podważające istnienie komór gazowych w Auschwitz. Wniosek w tej sprawie złożył IPN. Autorką raportu jest francuska eurodeputowana Pascale Piera z frakcji Patrioci za Europę. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, mimo że sprawę Brauna prowadzi prawicowa eurodeputowana, Braun nie ma szans na pozytywną dla siebie opinię w raporcie.
Niewątpliwie do tej liczby postępowań przyczynił się bardzo pan europoseł Braun, który na kontrowersjach i na łamaniu prawa robi kampanię wyborczą do polskiego Sejmu – ocenia Śmiszek.
Jak podkreśla, zachowania Brauna były już wcześniej przedmiotem działań władz Parlamentu Europejskiego. Śmiszek przypomina, że po jego zachowaniach na posiedzeniach plenarnych odbierano mu głos, zakazywano udziału w posiedzeniach lub odbierano dietę. Europoseł uważa, że działania Brauna nie mogą pozostać bez reakcji ani w Polsce, ani w Parlamencie Europejskim.