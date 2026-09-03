Trzech polskich europosłów pod lupą PE. Braun, Obajtek, Jaki stracą immunitety?

RMF24

Aż trzech polskich europosłów trafi w poniedziałek pod lupę komisji prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI). Eurodeputowani zajmą się wnioskami o uchylenie immunitetów Daniela Obajtka, Patryka Jakiego i Grzegorza Brauna. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, w sprawach Obajtka i Jakiego na razie nie będzie głosowania nad uchyleniem ich immunitetów, a jedynie wymiana uwag. Natomiast w sprawie Brauna możliwe jest już przyjęcie projektu raportu. Jeżeli tak się stanie, to jeszcze we wrześniu na sesji plenarnej Parlament Europejski zagłosuje finalnie nad uchyleniem Braunowi immunitetu.

To zagraniczni eurodeputowani zajmują się sprawami o uchylenie immunitetów Polakom.

Polacy zdominowali w tej kadencji działalność komisji JURI – komentuje w rozmowie z RMF FM eurodeputowany Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek. Jak dodaje, jest to konsekwencja zapowiedzi Koalicji 15 października dotyczących rozliczania nieprawidłowości z czasów rządów PiS.

Czego dotyczy sprawa Obajtka?

Sprawa Daniela Obajtka dotyczy zarzutów karno-skarbowych. Raport w jego sprawie przygotowuje hiszpański eurodeputowany Adrián Vázquez Lázara z Europejskiej Partii Ludowej. Chodzi między innymi o podanie naczelnikowi urzędu skarbowego w Myślenicach nieprawdy poprzez zaniżenie przychodów z nieodpłatnych świadczeń. Wśród nich mają być świadczenia otrzymane od Orlenu na opiekę zdrowotną.

Drugi wątek dotyczy uszczuplenia należności publiczno-prawnej wobec Skarbu Państwa z tytułu daniny solidarnościowej za 2020 rok.

Obajtek usłyszał zarzuty. Czarnek: Ratuje polskość Warszawska prokuratura okręgowa postawiła zarzuty Danielowi Obajtkowi, byłemu prezesowi Orlenu i obecnemu europosłowi PiS. Sprawa dotyczy wycofania ze sprzedaży jednego z numerów tygodnika „Nie” oraz podejrzenia składania fałszywych zeznań. Przed…

Kłopoty europosła Jakiego

W przypadku Patryka Jakiego chodzi o sprawę dotyczącą delegowania funkcjonariusza Służby Więziennej bez podstawy prawnej na wyższe stanowisko.

Raport przygotowuje litewski eurodeputowany Dainius Žalimas z frakcji Odnowić Europę. Wskazywane są w tym kontekście zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Miał negować Holocaust. Braun straci immunitet?

Najbardziej zaawansowana jest sprawa Grzegorza Brauna. Komisja ma rozpatrzyć i ewentualnie przyjąć projekt raportu w sprawie uchylenia jego immunitetu. Chodzi o wypowiedzi Brauna negujące Holocaust i podważające istnienie komór gazowych w Auschwitz. Wniosek w tej sprawie złożył IPN. Autorką raportu jest francuska eurodeputowana Pascale Piera z frakcji Patrioci za Europę. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, mimo że sprawę Brauna prowadzi prawicowa eurodeputowana, Braun nie ma szans na pozytywną dla siebie opinię w raporcie.



Zarzut dla Grzegorza Brauna. Chodzi o zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim Grzegorz Braun został wezwany na wtorek do krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Lidera Konfederacji Korony Polskiej wzywa Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w charakterze podejrzanego – potwierdził…

Niewątpliwie do tej liczby postępowań przyczynił się bardzo pan europoseł Braun, który na kontrowersjach i na łamaniu prawa robi kampanię wyborczą do polskiego Sejmu – ocenia Śmiszek.

Jak podkreśla, zachowania Brauna były już wcześniej przedmiotem działań władz Parlamentu Europejskiego. Śmiszek przypomina, że po jego zachowaniach na posiedzeniach plenarnych odbierano mu głos, zakazywano udziału w posiedzeniach lub odbierano dietę. Europoseł uważa, że działania Brauna nie mogą pozostać bez reakcji ani w Polsce, ani w Parlamencie Europejskim.