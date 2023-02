Nieznany obiekt, który naruszył przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych, został zestrzelony - przekazał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Rozkaz do zestrzelenia obiektu wydał prezydent Joe Biden.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mogę potwierdzić, że Departament Obrony śledził w ostatnich 24 godzinach obiekt na znacznej wysokości nad przestrzenią powietrzną Alaski (...). Prezydent Biden rozkazał wojsku zestrzelenie go i zrobiono to nad naszymi wodami terytorialnymi - powiedział Kirby.

Jak przyznał, nie wiadomo dotąd, jakiego rodzaju był to obiekt i do kogo należał, ale dodano, że był znacznie mniejszy, niż chiński balon szpiegowski zestrzelony w ubiegłym tygodniu i nie posiadał znaczącego ładunku.

Zestrzelony przez wojskowy samolot obiekt poruszał się na wysokości 12 tys. metrów i potencjalnie stanowił zagrożenie dla ruchu lotniczego.

Kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej USA

Na początku lutego Pentagon podał, że u południowo-wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych zestrzelono chiński balon szpiegowski, który od kilku dni poruszał się w amerykańskiej przestrzeni powietrznej.

Z powodzeniem go zestrzeliliśmy i chcę pochwalić naszych lotników, którzy to zrobili - powiedział prezydent dziennikarzom.

W swoim oświadczeniu minister obrony USA Lloyd Austin sprecyzował, że samolot wojskowy zestrzelił balon u wybrzeży Karoliny Południowej. Balon, który był używany przez Chiny w celu badania strategicznych miejsc w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych, został zestrzelony nad wodami terytorialnymi USA - oświadczył Austin cytowany przez agencję Reutera.



Akcję prowadzącą do zestrzelenia balonu poprzedziło zamknięcie przez amerykańską Federalną Administrację Lotnictwa przestrzeni powietrznej w części Karoliny Północnej i Karoliny Południowej.

Chińskie balony w trakcie kadencji Trumpa

Jak powiedział na początku lutego John Kirby, "chińskie balony zwiadowcze trzykrotnie przelatywały nad terytorium USA podczas urzędowania poprzedniej administracji, choć trwało to znacznie krócej niż w tym ostatnim przypadku".

Mogę powiedzieć, że odkryliśmy trzy loty po tym, jak doszliśmy do władzy (...), ze wszystkich wskazań, które mamy, wiemy że trwały one krótki czas; jeśli chodzi o czas trwania, to było zupełnie nie to, co widzieliśmy w ostatnim czasie - powiedział Kirby podczas wirtualnej konferencji prasowej. Dodał, że nie jest w stanie powiedzieć, czy poprzednia administracja była świadoma tych lotów.

Potwierdził w ten sposób wcześniejsze informacje podane przez anonimowych urzędników Pentagonu. Według doniesień, loty te miały miejsce nad Florydą i Teksasem. Urzędnik wyjaśnił, że Chiny od lat prowadzą program wysyłania balonów szpiegowskich i stale je ulepszają.