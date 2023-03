Senat Berlina zdecydował, że już wkrótce każdy będzie mógł wejść na miejskie baseny topless. To wynik skargi kobiety, która twierdziła, że jest dyskryminowana, bo w przeciwieństwie do mężczyzn musi zakrywać swój tors – podaje Associated Press.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Kobieta, której danych nie ujawniono, zwróciła się do biura ds. równego traktowania miejscowego rzecznika praw obywatelskich z żądaniem, aby kobiety - tak jak mężczyźni - mogły pływać na miejskich basenach topless. W reakcji na wniosek i zaangażowanie w sprawę rzecznika, berlińskie Baederbetriebe, czyli zarządca miejskich basenów, zmienił zasady obowiązujące w obiektach. Biuro rzecznika z dużym zadowoleniem przyjęło decyzję Baederbetriebe, bo ustanawia ona równość dla wszystkich berlińczyków niezależnie od tego, czy są mężczyznami, kobietami czy osobami niebinarnymi - powiedziała Doris Liebscher, szefowa biura rzecznika praw obywatelskich. Dotychczas kobiety, które obnażały piersi na berlińskich basenach były proszone o ich zakrycie lub opuszczenie obiektów. Zdarzało się, że takim osobom zakazywano ponownego wejścia na basen. Ważne jest, żeby prawo było stosowane i aby więcej nie wyrzucano kobiet z basenów i nie zakazywano im powrotów na baseny - dodała Liebscher. Na razie nie podano, kiedy dokładnie zmiany wejdą w życie. Zobacz również: Muzycy sprzedają obraz Banksy’ego. Otrzymali go "w akcie wdzięczności"

