Przejrzyste, sprawiedliwe, uproszczone procedury i większa dostępność wsparcia dla wszystkich organizacji pozarządowych. Narodowy Instytut Wolności rozpoczął nabór wniosków w ramach rządowych programów dotacyjnych PROO i NOWEFIO, edycja 2025. Dzięki zmianom w regulaminach zasady przyznawania środków będą transparentne i równe dla wszystkich NGO.

/ Materiały prasowe

Organizacje pozarządowe oraz inne instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wziąć udział w konkursach ogłoszonych w ramach edycji 2025 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO. Dzięki nim społecznicy dostaną wsparcie na rozwój swoich organizacji i działań, które realizują. W puli konkursu jest w sumie ponad 120 milionów złotych, które NGO mogą wykorzystać na różne aktywności. Termin składania wniosków upłynie 10 grudnia. Oprócz konkursów w ramach edycji 2025, organizacje realizować będą także projekty wieloletnie. W sumie NIW-CRSO przekaże w przyszłym roku ponad 220 mln zł rządowego wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Spełniamy nasze obietnice. Procedura konkursowa jest transparentna, środki dostępne dla szerokiego grona organizacji, a zasady sprawiedliwe. Regulaminy konkursów nie pozwolą na żadną ingerencję w wyniki, poza merytoryczną oceną ekspertów. Ogłaszamy dwa konkursy - PROO na rozwój instytucjonalny organizacji i NOWEFIO w ramach, którego stowarzyszenia i fundacje mogą realizować dziesiątki różnego rodzaju działań - mówi Michał Braun, dyrektor NIW-CRSO.

W rządzie Donalda Tuska po raz pierwszy utworzono urząd ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego. Od niedawna funkcję tę pełni Adriana Porowska, które przez dziewiętnaście lat związana była z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej. Na dorocznej konferencji Instytutu, tak mówiła o sile III Sektora: "Naszą rolą jest m.in. edukowanie i pokazywanie ludziom, że sprawczość jest w ich rękach. Kto jak nie organizacje pozarządowe i ludzie działający na ich rzecz widzą to najlepiej i mogą działać? Szukajcie NGO w swojej okolicy i budujcie sojusze. Te sojusze mogą wspólne występować do władz lokalnych i pokazywać: słuchajcie, jesteśmy. Nie tylko po to, aby korzystać z pieniędzy i wykonywać usługi, które są zadaniami własnymi gminy. Ale po to, by pokazywać kierunki, by ściągać często niemałe pieniądze do samorządów i pokazywać innowacyjne rozwiązania, które łączą."

/ Materiały prasowe

Narodowy Instytut Wolności ma odpowiadać na potrzeby III Sektora. Regulaminy PROO i NOWEFIO zostały zmienione, tak by zwiększyć dostępność wsparcia dla wszystkich organizacji - zarówno tych małych, jak i dużych. Co ważne, nad prawidłowością przebiegu konkursów czuwa także Rada NIW, która po raz pierwszy składa się w większości z przedstawicieli sektora pozarządowego.

Program PROO pozwala organizacjom budować potencjał i uniezależniać się od środków publicznych. Mogą one w ramach projektów inwestować w strategie rozwoju, fundrising, finansować zatrudnienie, kupować sprzęt, dofinansować zakup samochodu czy lokalu potrzebnego na prowadzenie działalności. Większość wsparcia kierowana jest do ogółu organizacji, ale dodatkowe ścieżki finansowania trafiają do think-thanków, watchdogów oraz mediów obywatelskich. PROO oferuje także szybkie granty "kryzysowe", np. na naprawę sprzętu czy remont zalanego biura. Są też środki pozwalające na udział przedstawicieli polskich NGO w wydarzeniach w kraju i za granicą.

NOWEFIO jest najstarszym tego typu programem w Polsce. Działa już prawie 20 lat. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to środki na praktycznie wszystkie rodzaje aktywności. Finansowane są z niego działania edukacyjne, kulturalne, sportowe i wiele innych. Specjalna ścieżka Programu przeznaczona jest na wspieranie partycypacji społecznej oraz na budowanie sieci organizacji pozarządowych.

Zmiany w regulaminach poprzedziły konsultacje z przedstawicielami organizacji. Są odpowiedzią na ich potrzeby. Na stronie internetowej NIW-CRSO dostępny jest szczegółowy raport z propozycjami zgłaszanymi przez społeczników.

Główne zmiany w regulaminach edycji 2025 programów

Wprowadzenie transparentnych zasad naboru ekspertów oceniających wnioski i procedur zapobiegających ingerencji w wyniki konkursów.

Podział funduszy na środki przeznaczone na rozwój małych, średnich i dużych organizacji - dzięki temu młode NGOsy nie będą już musiały konkurować z doświadczonymi organizacjami, a dotacje będą dostosowane do ich potrzeb (Program PROO).

Dodatkowe punkty dla organizacji, które do tej pory nie korzystały ze środków PROO.

Programy wspierania mediów obywatelskich, organizacji strażniczych i think-tanków kierowane będą do organizacji, które faktycznie prowadzą taką działalność (min. 12 miesięcy).

Szersze możliwości aplikowania o wkłady własne do projektów międzynarodowych - aż cztery nabory rocznie.

Zwiększenie maksymalnej dotacji na pomoc doraźną dla organizacji w przypadku np. zniszczenia sprzętu czy zalania biura - do 20.000 zł w każdej ścieżce PROO.

Umożliwienie organizacjom finansowania udziału w wielu wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, a także opłacania składek w organizacjach zagranicznych.

/ Materiały prasowe

Ruszamy z dużą kampanią informacyjną na temat regulaminów konkursów, będziemy we wszystkich województwach. Zachęcamy do zapraszania nas do swoich miejscowości. NIW przeprowadzi także szereg webinarów. Działa również specjalna infolinia - mówi Adela Gąsiorowska, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej NIW-CRSO: https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-konkursach-na-rok-2025-w-ramach-rzadowych-programow-nowefio-i-proo/

Harmonogram spotkań w regionach można znaleźć, klikając w link: https://niw.gov.pl/spotkania-informacyjne-dotyczace-konkursow-w-ramach-nowefio-i-proo-edycja-2025/