Kim Dzong Un: Udowodnię to światu. Korea Północna prezentuje nowy niszczyciel

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Korea Północna nie zwalnia tempa w wyścigu zbrojeń. Do służby wszedł właśnie nowy niszczyciel rakietowy „Kang Kon”, zdolny do przenoszenia broni nuklearnej. Kim Dzong Un podczas uroczystości zapowiedział dalszą nuklearyzację marynarki wojennej i kolejne ambitne plany na najbliższe miesiące.

W poniedziałek północnokoreańskie media państwowe poinformowały o oficjalnym wcieleniu do służby niszczyciela rakietowego „Kang Kon”. To już druga w tym roku jednostka tej klasy, która zasiliła flotę reżimu Kim Dzong Una. Okręt, o wyporności 5 tysięcy ton, został zaprojektowany z myślą o przenoszeniu broni nuklearnej i ma pełnić kluczową rolę w tzw. „systemie reagowania nuklearnego”.

Według oficjalnej agencji KCNA, „Kang Kon” ma być odpowiedzią na rosnące napięcia na Morzu Japońskim i pełnić funkcję odstraszającą wobec potencjalnych przeciwników. W przypadku konfliktu okręt ma być zdolny do zadania „dziesiątkującego uderzenia odwetowego”.

Kim Dzong Un: Udowodnię to światu

Podczas uroczystości w Wonsan, która odbyła się w przeddzień 78. rocznicy powstania Korei Północnej, Kim Dzong Un nie krył dumy z nowego osiągnięcia. Przywódca reżimu podkreślił, że nuklearyzacja marynarki wojennej umożliwi „zróżnicowanie użycia sił odstraszania” i zapowiedział kontynuację rozbudowy floty.

Jeśli wrogowie spróbują użyć przeciwko nam siły zbrojnej, wydam wam rozkaz użycia absolutnej siły, która będzie dla wroga najbardziej zabójcza — cytuje Kima agencja KCNA.

Kim zapowiedział również, że już za kilka miesięcy świat przekona się o kolejnych postępach Korei Północnej w dziedzinie militarnej.

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Realizujemy obecnie ważny plan wzmocnienia sił morskich. Udowodnię to światu ponownie za osiem miesięcy — powiedział, nie ujawniając szczegółów.

Według południowokoreańskiej agencji Yonhap, zapowiedzi te mogą dotyczyć prac nad okrętami podwodnymi o napędzie atomowym.

Ambitne plany i trudne początki

Reżim Kima już na początku roku ogłosił plany budowy dwóch dużych okrętów wojennych o wyporności ponad 5 tysięcy ton, w tym jednostek sięgających nawet 10 tysięcy ton. Nowy niszczyciel „Kang Kon” to siostrzana jednostka okrętu „Choe Hyon”, który wszedł do służby zaledwie trzy miesiące wcześniej.

Budowa „Kang Kon” nie obyła się bez problemów – w maju ubiegłego roku okręt wywrócił się podczas próby wodowania. Po naprawach, w lipcu z jego pokładu wystrzelono już strategiczne pociski manewrujące.

Symboliczne gesty i polityczne napięcia

Uroczystość w Wonsan miała również wymiar symboliczny. Obecność nastoletniej córki Kim Dzong Una, Dzu Ae, została szeroko wyeksponowana przez północnokoreańskie media. Według południowokoreańskiego wywiadu, młoda Dzu Ae może być szykowana na przyszłą następczynię dyktatora.

Wydarzenie zbiegło się w czasie z rozpoczęciem wspólnych manewrów wojskowych USA, Korei Południowej i Japonii, które Pjongjang rutynowo krytykuje jako przygotowania do wojny.