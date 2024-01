18 osób trafiło do szpitali po wypadku ukraińskiego autokaru, który przewrócił się w miejscowości Gołębie w Lubelskiem, niedaleko przejścia granicznego w Dołhobyczowie. Według wstępnych ustaleń, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostali pasażerowie mają zapewnione schronienie w szkole.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jadącym z Ukrainy do Polski autokarem podróżowało 59 pasażerów i dwóch kierowców.

Do zdarzenia doszło przed godz. 4.00 w miejscowości Gołębie w gminie Dołhobyczów (pow. hrubieszowski).



Na łuku drogi autobus przewrócił się na bok. 18 osób zostało przewiezionych do szpitali w Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie i Zamościu. Ze wstępnych informacji wynika, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - podał dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie Krzysztof Tomasiak.



Pozostali pasażerowie mają zapewnione schronienie w szkole w Dołhobyczowie do czasu zorganizowania dla nich autobusu zastępczego.



Na miejscu pracują jeszcze służby, które wyjaśniają szczegóły wypadku.