Kijów w płomieniach. Brutalny poranek po kolejnym ataku Rosji

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Rosja przeprowadziła w nocy z soboty na niedzielę kolejny ostrzał Kijowa. Użyto pocisków balistycznych oraz - wycofanych dawniej, a ostatnio przywrócionych do rosyjskiego użytku - pocisków rakietowych RM-48U. Mer miasta Witalij Kliczko przekazał, że w co najmniej trzech dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Trafiono m.in. w 18-piętrowy budynek. Na parkingach spłonęło wiele samochodów.

Ukraińskie siły powietrzne poinformowały - co podaje Ukraińska Prawda oraz agencja Reutera - że alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał ok. 50 minut. Na razie nie przekazano informacji o możliwych ofiarach.

Mer Kijowa przekazał w niedzielny poranek, że jeden z pożarów wybuchł na dwóch kondygnacjach wielopiętrowego bloku mieszkalnego w centralnej części miasta. W różnych rejonach Kijowa wybuchły pożary. Spłonęło wiele samochodów. Mieszkańcom trafionych budynków udzialana jest pomoc psychologiczna.

Wyrwa na parkingu w Kijowie po uderzeniu przez rosyjski pocisk, w tle płonące auto; fot. Atak Rosji na obwód kijowski, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych; 26.07.2026 / materiały udostępnione

Atak Rosji na Kijów, 26.07.2026; fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Ukrańska Prawda podaje, że dzisiaj rano Rosjanie zaatakowali też Krzywy Róg w obwodzie dniepropietrowskim. W centrum handlowym wybuchł pożar.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegał w piątek, że „w ciągu najbliższych 48 godzin prawdopodobne są nowe, zmasowane ataki rosyjskie”. Potem nastąpił kilkunastogodzinny atak rakietowy. W obwodzie kijowskim 24 i 25 lipca zginęło 10 osób, a blisko 100 zostało rannych. Moskwa uderzyła też w obwód zaporoski - tam zginęło 8 osób - oraz w Sumy - tam zginęły co najmniej 3 osoby. 25 lipca był w obwodzie kijowskim ogłoszony dniem żałoby.

Na razie nie wiadomo, czy skala nocnego ataku jest większa od tego, który Rosja przeprowadziła 19 lipca. Wetedy szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha przekazał, że w nocnym ataku na Kijów Putin użył 41 rakiet balistycznych - najwięcej od 2022 roku, czyli od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.