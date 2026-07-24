Atak nastąpi w ciągu 48 godzin. Ostrzeżenie przed zmasowanym uderzeniem Rosji na Ukrainę

RMF24

Ostrzeżenie przed kolejną falą rosyjskich ataków rakietowych - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmuje, że w ciągu najbliższych 48 godzin kraj może stanąć w obliczu zmasowanego uderzenia ze strony Rosji. Ukraińskie władze apelują do obywateli o czujność i podkreślają, że skuteczna obrona powietrzna oraz szybka pomoc międzynarodowa są dziś kluczowe dla bezpieczeństwa kraju.

Ostrzeżenie przed kolejną falą rosyjskich ataków rakietowych - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmuje, że w ciągu najbliższych 48 godzin kraj może stanąć w obliczu zmasowanego uderzenia ze strony Rosji; fot. paparazzza

Ostrzeżenie przed kolejną falą rosyjskich ataków rakietowych - prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmuje, że w ciągu najbliższych 48 godzin kraj może stanąć w obliczu zmasowanego uderzenia ze strony Rosji; fot. paparazzza / Shutterstock

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, powołując się na dane wywiadowcze, że Rosja przygotowuje zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, który może nastąpić w ciągu najbliższych 48 godzin.

Z danych wywiadowczych i od naszych partnerów wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Atak ten może nastąpić już dzisiaj: wstępne informacje wskazują, że nastąpi to w ciągu 48 godzin. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo, zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego - powiedział, zwracając się do obywateli.

Dodał, że „bardzo liczy na zrozumienie ze strony partnerów”. Według niego obrona powietrzna pozostaje głównym priorytetem, w którym właśnie partnerzy mogą pomóc.

Wszystkie porozumienia muszą być realizowane i to szybko. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz wszyscy nasi dyplomaci muszą działać szybciej, a potrzeby Ukrainy muszą być głośniej przedstawiane światu, ponieważ są to rzeczywiste potrzeby związane z ochroną życia. Ważne jest również, aby kluczowe kraje partnerskie miały coraz większą świadomość tego, co naprawdę dzieje się na Ukrainie, o rosyjskich atakach na naszych obywateli oraz o przedłużaniu przez Rosję tej wojny – stwierdził.

Dane wywiadowcze mówią o mobilizacji w Rosji

Ukraiński prezydent zwrócił również uwagę na istnienie jednoznacznych informacji wywiadowczych, według których Rosja przygotowuje na jesień nową, dość znaczną mobilizację.

Obecnie Rosjanie tracą na froncie więcej żołnierzy, niż pozyskują, a (Władimir) Putin zamierza jeszcze zintensyfikować ataki i rozszerzyć tę wojnę. Potrzebuje kolejnych Rosjan do udziału w szturmach. Musimy się przed tym prewencyjnie bronić na wszystkich poziomach: na froncie, poprzez nasze sankcje dalekosiężne (ataki dalekiego zasięgu - przyp. red.), a także poprzez działania pośrednie, w ramach naszej dyplomacji i, oczywiście, w kontaktach ze wszystkimi, którzy są w stanie wspierać życie i przybliżyć pokój – podsumował przywódca Ukrainy.