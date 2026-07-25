Żałoba w obwodzie kijowskim po ataku Rosji. Wśród ofiar pracownik polskiej firmy

RMF24

25 lipca ogłoszono dniem żałoby w obwodzie kijowskim po kilkunastogodzinnym rakietowym ataku Rosji na Ukrainę. Jak poinformował jako pierwszy Defence24, w wyniku uderzenia Putina na Kijów zginął pracownik polskiej firmy działającej w sektorze obronnym. Informację potwierdził MSZ. Mężczyzna nie był jednak obywatelem Polski. Łącznie w ataku zginęło 10 osób, a blisko 100 zostało rannych. W nocy Putin uderzył w obwód zaporoski.

Po południu 24 lipca rosyjskie siły okupacyjne zaatakowały rakietami obwód kijowski. Uderzono m.in. w poligon w obwodzie kijowskim, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia , Defense Demo Day & Defense Expo. 10 osób zginęło, a około 100 zostało rannych. Defence24 dowiedział się - co potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych- że jedna z ofiar była pracownikiem polskiej firmy działającej w branży obronnej. Mężczyzna nie był jednak obywatelem Polski.

25 lipca w obwodzie kijowskim obchodzony jest Dzień Żałoby. Obwód kijowski pochyli głowy w żałobie po ludziach, którzy stracili życie w kolejnym rosyjskim ataku - ogłosił p.o. szefa Kijowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Rusłan Olijnyk.

W nocy z piątku na sobotę - z 24 na 25 lipca - Kijów został postawiony w stan gotowości z powodu zagrożenia atakami balistycznymi. Ukraińska Prawa podała o poranku, że w stolicy, a także innych regionach Ukrainy trzykrotnie ogłoszono w nocy alarm lotniczy. Siły powietrzne poinformowały o ataku dronowym na obrzeżach Kijowa, w kierunku Wyszogrodu. Uszkodzone zostały cywilne budynki - bloki i domy.

Kreml przeprowadził również atak dronowy na Zaporoże, uszkadzając centrum handlowe i raniąc ludzi. O poranku osobom poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna i psychologiczna. Wojska rosyjskie zaatakowały urząd pocztowy w Sumach. Tam zginął jeden mężczyzna, a drugi został ranny. W mieście Połtawa w wyniku nocnego ataku rosyjskiego uszkodzona została jednostka strażacka i stacje paliw.

Skutki nocnego ataku Rosji w miejscowości Połtawa, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Atak na obwód kijowski, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Atak na obwód kijowski, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione

Atak na obwód kijowski, fot. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych / materiały udostępnione