Za niecałe dwa miesiące, 1 lipca w Polsce odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego. Taki plan przewiduje opublikowany dzisiaj projekt rządowego rozporządzenia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski / Radek Pietruszka / PAP

Odwołanie z dniem 1 lipca stanu zagrożenia epidemicznego obowiązującego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, który opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce od 16 maja 2022 r. Wcześniej obowiązywał stan epidemii.

W uzasadnieniu wskazano, że podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego umotywowane jest wnioskiem Głównego Inspektora Sanitarnego w tej sprawie. GIS zwrócił w nim uwagę m.in. na spadek liczby diagnozowanych zakażeń SARS-CoV-2, a także odnotowywanych zgonów i hospitalizacji.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza?

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza "zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, co będzie miało również pozytywny wpływ na sektor gospodarki, w tym działalność mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw" - wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzania Ministra Zdrowia.

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza m.in. powrót do obowiązku wykonywania badań medycyny pracy. Jeśli mamy takie zaległe badania, to od lipca będziemy musieli się na nie zgłosić w ciągu 180 dni, czyli do końca roku.

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego oznacza też, że na nowo zbierać będą się samorządowe komisje, które orzekają o niepełnosprawności. Teraz zaświadczenia w tej sprawie są przedłużane automatycznie.

Odwołanie skutkować będzie jednocześnie uchyleniem aktu prawnego, który go ogłaszał, czyli rozporządzenia ministra zdrowia z 12 maja 2022 r.

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego od 30 kwietnia zniesiony został obowiązek noszenia maseczek w aptekach. Nadal, na mocy tego rozporządzenia, do 30 czerwca, konieczne jest zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza.

Na stronach rządowych poinformowano dziś, że minionej doby badania potwierdziły 45 zakażeń koronawirusem, w tym 10 ponownych. Nie odnotowano zgonów osób z Covid-19. Wykonano 1414 testów w kierunku SARS-CoV-2.