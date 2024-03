Po tym, jak uderzył w niego duży statek, zawalił się most Key Bridge w Baltimore. Na razie nie ma jednoznacznych informacji o liczbie poszkodowanych bądź ofiar.

Jak podaje "The New York Times", w most uderzyła jednostka pływająca pod banderą Singapuru. Nagranie z incydentu trafiło do sieci.

Na razie policja ani straż pożarna nie informują o skali zniszczeń ani liczbie rannych czy ofiar.

Lokalna rozgłośnia WTOP news poinformowała, że po kolizji "wiele pojazdów" znajdujących się na moście wpadło do wody.

Most został zbudowany w latach 70. XX wieku. Jego główne przęsło ma długość 366 metrów, a całość - 2632 m. Rocznie korzysta z niego ponad 11 milionów pojazdów.