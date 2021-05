W stanie Tennessee rozbił się mały odrzutowiec z siedmioma osobami na pokładzie. Nikt nie ocalał.

Służby cały czas pracują na miejscu wypadku (zdjęcie ilustracyjne) / Pixabay

Samolot Cessna C501 zmierzał z lotniska Smyrna Rutherford County Airport do Palm Beach na Florydzie. Według Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) wkrótce po starcie wpadł do jeziora Percy Priest.



Ekipy ratunkowe hrabstwa Rutherford były na miejscu katastrofy całą noc z soboty na niedzielę. Nie natrafiły jeszcze na ofiary wypadku.



Nasze wysiłki przeszły od akcji ratunkowej do odzyskania (szczątków). Nie szukamy już (...) żywych ofiar - wyjaśniał kapitan straży pożarnej hrabstwa Rutherford Joshua Sanders.



Lokalne władze zidentyfikowały siedmiu zabitych po uprzednim powiadomieniu ich rodzin. Amerykańskie media podały, że pośród ofiar była znana specjalistka od diety 66-letnia Gwen Lara oraz jej mąż, 58-letni aktor Joe Lara, który grał w latach 90-tych w serialu telewizyjnym "Tarzan: The Epic Adventures".



Smyrna jest położona około 32 km na południowy wschód od Nashville. Jezioro Percy Priest jest zbiornikiem utworzonym przez zaporę wodną (J. Percy Priest Dam).



Krajowa Rada Bezpieczeństwa w Transporcie i FAA prowadzą na miejscu wypadku śledztwo.