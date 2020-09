Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o katastrofie lotniczej w okolicach miasta Czuhujiw w obwodzie charkowskim. Rozbił się samolot Sił Zbrojnych Ukrainy. Zginęły 22 osoby, a dwie zostały ciężko ranne.

Państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowała, że do katastrofy doszło 2 km od wojskowego lotniska. Samolot spadł i zapalił się.

W katastrofie zginęły 22 osoby, a dwie zostały ciężko ranne - podała ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Przeszukują rozbity wrak maszyny i poszukują innych zabitych i rannych - poinformował wiceszef ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko. Według niego na pokładzie było 28 osób.

Jak pisze agencja Interfax-Ukraina, samolotem lecieli słuchacze Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy.



Ze wstępnych informacji wynika, że był to lot szkoleniowy. Dwóch rannych przewieziono do szpitala.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w sobotę uda się na miejsce katastrofy. Biuro prezydenta podało, że był to samolot Sił Zbrojnych Ukrainy.

W związku ze zdarzeniem powołana będzie państwowa komisja, na której czele stanie wicepremier Ołeh Uruskyj.