Kolejna partia kartek z życzeniami – od Was – trafiła do bohatera spod Monte Cassino. W czerwcu nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski poprosił słuchaczy RMF FM o to, by wysłali kartki na 95. urodziny pułkownika Romualda Lipińskiego, który mieszka w pobliżu amerykańskiej stolicy.

REKLAMA