Dramatyczna akcja ratunkowa we wschodnich Chinach. Od ponad tygodnia ratownicy próbują dotrzeć do górników uwięzionych pod ziemią w wyniku wybuchu w kopalni złota. Doszło do niego 10 stycznia. Pod ziemią było 22 górników. Wiadomo, że 12 z górników żyje i czeka na ratunek - podała oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua. Los 10 mężczyzn jest nieznany.

