Jest reakcja rządu Włoch na protesty przewoźników. Meloni zapowiada wsparcie

O zawartym porozumieniu Meloni poinformowała w nagraniu opublikowanym na platformie X. W imieniu włoskiego rządu dokument podpisał wicepremier oraz minister infrastruktury i transportu Matteo Salvini.
Dodatkowe 106 milionów euro
Jak przekazała szefowa rządu, środki finansowe dla sektora transportu drogowego są już wypłacane. Gabinet Meloni przyjął również dekret przewidujący pilne działania wspierające transport, rolnictwo i rybołówstwo.
Premier zaznaczyła, że rząd przeznaczy dodatkowe 106 milionów euro, poza 434 milionami euro wyasygnowanymi w ostatnich miesiącach.
To nie są obietnice zawarte w porozumieniu, ale środki, jakie już napływają dla tych sektorów – oświadczyła Meloni.
Dodała, że przygotowywane są kolejne ulgi dla branż szczególnie odczuwających wzrost kosztów paliw.
Pomoc dla rolników
Minister rolnictwa i suwerenności żywnościowej Francesco Lollobrigida poinformował po posiedzeniu rządu, że za pośrednictwem Agencji ds. Świadczeń Rolnych do rolników ma w krótkim czasie trafić 60 milionów euro.
Pieniądze mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów paliwa rolniczego. Według ministra pomoc ma umożliwić zakup około 121 milionów litrów paliwa, przy dopłacie wynoszącej maksymalnie 45 eurocentów do litra.
Rząd słucha tych, którzy pokojowo manifestują, i pracuje nad udzieleniem konkretnych odpowiedzi – podkreśliła Giorgia Meloni.
Potężny kryzys na południu Włoch
Protest przewoźników drogowych przyniósł poważne utrudnienia na południu Włoch. W sklepach zaczęło brakować żywności, a na dwóch lotniskach w Kalabrii pojawiły się problemy z paliwem do samolotów. Jeszcze w środę burmistrzowie Neapolu i Bari ostrzegali przed paraliżem miast.
Wiceminister infrastruktury Edoardo Rixi zaapelował do protestujących o zakończenie akcji. Zaznaczył, że blokady utrudniają dostawy do szpitali.