Jest reakcja rządu Włoch na protesty przewoźników. Meloni zapowiada wsparcie

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Premier Włoch Giorgia Meloni poinformowała o porozumieniu z organizacjami transportu drogowego w sprawie wsparcia dla branży dotkniętej wysokimi cenami paliw. Rząd zapowiedział dodatkowe środki także dla rolników i rybaków. Decyzja zapadła po protestach oraz strajkach przewoźników, które doprowadziły do niedoborów żywności i paliwa na południu kraju.

O zawartym porozumieniu Meloni poinformowała w nagraniu opublikowanym na platformie X. W imieniu włoskiego rządu dokument podpisał wicepremier oraz minister infrastruktury i transportu Matteo Salvini.

Dodatkowe 106 milionów euro

Jak przekazała szefowa rządu, środki finansowe dla sektora transportu drogowego są już wypłacane. Gabinet Meloni przyjął również dekret przewidujący pilne działania wspierające transport, rolnictwo i rybołówstwo.

Premier zaznaczyła, że rząd przeznaczy dodatkowe 106 milionów euro, poza 434 milionami euro wyasygnowanymi w ostatnich miesiącach.

To nie są obietnice zawarte w porozumieniu, ale środki, jakie już napływają dla tych sektorów – oświadczyła Meloni.

Dodała, że przygotowywane są kolejne ulgi dla branż szczególnie odczuwających wzrost kosztów paliw.

Pilne posiedzenie włoskiego rządu. W Neapolu brakuje jedzenia i paliwa W Neapolu i na południu Włoch narasta kryzys spowodowany protestem transportowców. Strajk kierowców tirów, którzy sprzeciwiają się wysokim cenom paliw, doprowadził do poważnych braków żywności w sklepach i paliwa na stacjach benzynowych. Mieszkańcy…

Pomoc dla rolników

Minister rolnictwa i suwerenności żywnościowej Francesco Lollobrigida poinformował po posiedzeniu rządu, że za pośrednictwem Agencji ds. Świadczeń Rolnych do rolników ma w krótkim czasie trafić 60 milionów euro.

Pieniądze mają zostać przeznaczone na pokrycie kosztów paliwa rolniczego. Według ministra pomoc ma umożliwić zakup około 121 milionów litrów paliwa, przy dopłacie wynoszącej maksymalnie 45 eurocentów do litra.

Rząd słucha tych, którzy pokojowo manifestują, i pracuje nad udzieleniem konkretnych odpowiedzi – podkreśliła Giorgia Meloni.

Protest transportowców we Włoszech. "W sklepach są duże braki" Czas: 06:03

Potężny kryzys na południu Włoch

Protest przewoźników drogowych przyniósł poważne utrudnienia na południu Włoch. W sklepach zaczęło brakować żywności, a na dwóch lotniskach w Kalabrii pojawiły się problemy z paliwem do samolotów. Jeszcze w środę burmistrzowie Neapolu i Bari ostrzegali przed paraliżem miast.

Wiceminister infrastruktury Edoardo Rixi zaapelował do protestujących o zakończenie akcji. Zaznaczył, że blokady utrudniają dostawy do szpitali.