„Ryzyko paraliżu miast”. Alarmujące sygnały z południa Włoch

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Protest transportowców kolejny dzień utrudnia życie mieszkańcom południa Włoch. Problemy z zaopatrzeniem w żywność i wodę są coraz bardziej widoczne w sklepach. Media donoszą także, że na dwóch lotniskach w Kalabrii zaczyna brakować paliwa do samolotów. Alarmujące sygnały płyną od burmistrzów Neapolu i Bari.

Przewoźnicy mają dość

Organizator protestu - federacja Fedralog zrzeszająca przewoźników drogowych i firmy transportowe - zapowiedziała jego kontynuowanie do 27 października. Powodem strajku jest m.in. wzrost kosztów paliwa.

W Kampanii akcja transportowców spowodowała poważne utrudnienia na głównych drogach regionu, m.in. na odcinku autostrady A1 łączącej północ z południem Włoch.

W regionie Molise ciężarówki i traktory wjechały do miasta Campobasso.

Agencja Ansa podała, że w Kalabrii protest transportowców trwa w różnych punktach regionu, gdzie blokowane są drogi. Z tego powodu pojawiły się problemy z paliwem na lotniskach w Crotone i Reggio Calabria.

Na Sycylii protestacyjny paraliż dróg został odwołany przez Sycylijski Komitet Przewoźników. Decyzja ta zapadła po spotkaniu z ministrem infrastruktury i transportu, wicepremierem Matteo Salvinim.

Jak informuje Reuters, Salvini oświadczył, że rząd ​jest gotowy rozważyć wprowadzenie ograniczenia cen diesla, aby ulżyć przewoźnikom w trudnej sytuacji.

Jedzenie nie dociera do sklepów

W związku z protestem i blokadami dróg w wielu sklepach na południu Włoch brakuje mięsa, owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych, ale też wody mineralnej.

Sieć włoskich supermarketów Conad poinformowała, że duże ilości łatwo psujących się produktów, w tym owoców i warzyw, a także mleka i mięsa, utknęły w ciężarówkach i magazynach.



Swoboda ⁠protestowania nie może przekładać się na podważanie prawa obywateli ‌do otrzymywania świeżej żywności ani na niszczenie wartości wytworzonej przez włoskie łańcuchy dostaw produktów rolno-spożywczych – powiedział prezes grupy Conad, Maurizio Pelliconi.

Puste półki w sklepach i problemy z produkcją makaronu. Włoscy transportowcy protestują Południe Włoch mierzy się z problemami w wyniku protestu kierowców ciężarówek. Regały w niektórych sklepach świecą pustkami, bo zakłócone są łańcuchy dostaw. Problem z zaopatrzeniem mają również fabryki. „Większość włoskiej produkcji makaronu…

Alarmujące doniesienia z Neapolu i Bari

Dramatyczne sygnały związane z protestem przekazują burmistrzowie Neapolu i Bari. Jak donosi Ansa, Gaetano Manfredi i Vito Leccese ostrzegają, że ich miasta mogą zostać sparaliżowane i zasypane śmieciami. Chcą też, by wicepremier Salvini przyspieszył zaplanowane na przyszły tydzień spotkanie z przewoźnikami.

Rozumiemy powody protestujących przeciwko kosztom, które stały się już nie do udźwignięcia, ale nie możemy pozwolić, aby konsekwencje ponosiły całe społeczności. Potrzebne są konkretne i pilne rozwiązania - napisał w mediach społecznościowych Manfredi. Ladowanie posta z Facebooka...

Co zrobi rząd Meloni?

Rząd premier Giorgii Meloni planuje zebrać się w czwartek, aby zatwierdzić pakiet obejmujący pomoc dla kierowców ciężarówek i rolników

Wiceminister infrastruktury Edoardo Rixi wezwał do zakończenia protestów. Jak podkreśla Reuters, zwrócił on uwagę, że utrudniają one również dostawy do szpitali. Rixi ostrzegł też, że włoskie władze są gotowe na ostrzejsze kroki wobec protestujących.