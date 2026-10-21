„Ryzyko paraliżu miast”. Alarmujące sygnały z południa Włoch

Przewoźnicy mają dość
Organizator protestu - federacja Fedralog zrzeszająca przewoźników drogowych i firmy transportowe - zapowiedziała jego kontynuowanie do 27 października. Powodem strajku jest m.in. wzrost kosztów paliwa.
W Kampanii akcja transportowców spowodowała poważne utrudnienia na głównych drogach regionu, m.in. na odcinku autostrady A1 łączącej północ z południem Włoch.
W regionie Molise ciężarówki i traktory wjechały do miasta Campobasso.
Agencja Ansa podała, że w Kalabrii protest transportowców trwa w różnych punktach regionu, gdzie blokowane są drogi. Z tego powodu pojawiły się problemy z paliwem na lotniskach w Crotone i Reggio Calabria.
Na Sycylii protestacyjny paraliż dróg został odwołany przez Sycylijski Komitet Przewoźników. Decyzja ta zapadła po spotkaniu z ministrem infrastruktury i transportu, wicepremierem Matteo Salvinim.
Jak informuje Reuters, Salvini oświadczył, że rząd jest gotowy rozważyć wprowadzenie ograniczenia cen diesla, aby ulżyć przewoźnikom w trudnej sytuacji.
Jedzenie nie dociera do sklepów
W związku z protestem i blokadami dróg w wielu sklepach na południu Włoch brakuje mięsa, owoców, warzyw, mleka i produktów mlecznych, ale też wody mineralnej.
Sieć włoskich supermarketów Conad poinformowała, że duże ilości łatwo psujących się produktów, w tym owoców i warzyw, a także mleka i mięsa, utknęły w ciężarówkach i magazynach.
Swoboda protestowania nie może przekładać się na podważanie prawa obywateli do otrzymywania świeżej żywności ani na niszczenie wartości wytworzonej przez włoskie łańcuchy dostaw produktów rolno-spożywczych – powiedział prezes grupy Conad, Maurizio Pelliconi.
Alarmujące doniesienia z Neapolu i Bari
Dramatyczne sygnały związane z protestem przekazują burmistrzowie Neapolu i Bari. Jak donosi Ansa, Gaetano Manfredi i Vito Leccese ostrzegają, że ich miasta mogą zostać sparaliżowane i zasypane śmieciami. Chcą też, by wicepremier Salvini przyspieszył zaplanowane na przyszły tydzień spotkanie z przewoźnikami.
Rozumiemy powody protestujących przeciwko kosztom, które stały się już nie do udźwignięcia, ale nie możemy pozwolić, aby konsekwencje ponosiły całe społeczności. Potrzebne są konkretne i pilne rozwiązania - napisał w mediach społecznościowych Manfredi.
Co zrobi rząd Meloni?
Rząd premier Giorgii Meloni planuje zebrać się w czwartek, aby zatwierdzić pakiet obejmujący pomoc dla kierowców ciężarówek i rolników
Wiceminister infrastruktury Edoardo Rixi wezwał do zakończenia protestów. Jak podkreśla Reuters, zwrócił on uwagę, że utrudniają one również dostawy do szpitali. Rixi ostrzegł też, że włoskie władze są gotowe na ostrzejsze kroki wobec protestujących.
Jeśli ktoś łamie prawo, to w pewnym momencie należy je egzekwować – powiedział dziennikarzom.