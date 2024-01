Zawrotna kariera

Będąc kasjerką, Denise Coates studiowała księgowość. Po osiągnięciu sukcesu zawodowego z uwagi na swoją przedsiębiorczość została nagrodzona królewskim Orderem Brytyjskiego Imperium. Otrzymała także tytuł doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Stafordshire.

Jest największym pracodawcą miasta Stoke on Trent, a łączna wielkość zakładów, jakie wpływają globalnie do kasyna bet365, przewyższa rocznie 65 miliardów funtów.

Gigantyczne zarobki pani Coates wywołują sporo głosów krytyki wśród osób, które zwracają uwagę na szkodliwy społecznie aspekt hazardu. Oszacowano nawet, że jej roczna pensja przewyższa kwotę, jaką cały brytyjski przemysł bukmacherski łoży w tym czasie na rzecz organizacji wspierających ludzi, którzy ucierpieli w wyniku tego typu uzależnienia.

Bajkowe okoliczności?

Denise Coates jest hojna w wielu innych dziedzinach. Od początku swojej kariery przekazała ponad 100 milionów funtów organizacjom charytatywnym, w tym milion dla dotkniętych przez wojnę rodzin z Ukrainy.

Brytyjskie media nie unikają przedstawiania jej historii w nieco bajkowy sposób - założyła internetowe kasyno urzędując w niewielkim domku kempingowym ustawionym na parkingu w rodzinnym mieście Stoke on Trent. Warto jednak zaznaczyć, że jej rodzina posiadała już wówczas sieć punktów bukmacherskich wartą 40 milionów funtów i to pod ten zastaw pani Coates wzięła pożyczkę konieczną do rozkręcenia biznesu.

Nie jest to zatem opowieść, którą można porównać z historią autorki książek o Harrym Potterze, J.K. Rowling, która faktycznie zaczęła pisać swoją pierwszą powieść na serwetce w kawiarni w Edynburgu. Dziś jej majątek sięga miliarda funtów.