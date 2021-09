Po przeliczeniu 97 proc. wszystkich głosów, wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej wygrywa Jedna Rosja. Partia rządząca zdobyła blisko 50 proc. głosów. Opozycja oraz aktywiści zarzucają fałszerstwa i manipulacje wyborcze, a Kreml przekonuje, że wybory były jawne oraz uczciwe.

Liczenie głosów w jednej z komisji / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Po przeliczeniu 97 proc. głosów w wyborach Jedna Rosja uzyskuje ponad 49 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej z ok. 19 proc. Partia Liberalno-Demokratyczna Władimira Żyrinowskiego zdobyła 7,5 proc., Sprawiedliwa Rosja ok. 7,4 proc, a partia Nowi Ludzie - ok. 5,4 proc.

Jeśli te wyniki się potwierdzą, to Jedna Rosja będzie miała większość konstytucyjną i utrzyma władzę.

W kilku regionach Rosji, w tym w Moskwie, odbywało się głosowanie drogą elektroniczną. Wieczorem w niedzielę podano wyniki we wszystkich z nich oprócz Moskwy.

Komuniści ogłosili, że nie uznają wyników głosowania elektronicznego w stolicy. Wiceprzewodniczący komitetu centralnego Dmitrij Nowikow podkreślił, że jego partia zamierza przekonać obywateli do buntu przeciwko "cyfrowym innowacjom".

Aktywiści i obserwatorzy wskazywali na niejasne sytuacje podczas wyborów. Na przykład tuż po otwarciu lokali wyborczych w urnach leżały już oddane głosy. Były pozwijane, zupełnie jakby były wrzucane tam na raz. W Permie głosy zamiast trafiać do specjalnego sejfu, zostały zapakowane do kartonowego pudła. W Woroneżu z kolei w sejfie nie było dna.

Kreml oczywiście przekonuje, że wszystko jest w porządku. Dla prezydenta najważniejsza była i pozostaje jawność, uczciwość i konkurencyjność wyborów. Pod tym względem oceniamy nadzwyczaj pozytywnie zakończony proces wyborczy - mówił rzecznik rządu Dmitrij Pieskow.

Na razie - dodał - nie zapadły żadne decyzje dotyczące ewentualnych zmian w rządzie w wyniku wyborów. Na liście wyborczej rządzącej partii Jedna Rosja byli dwaj obecni członkowie rządu: szef MSZ Siergiej Ławrow i minister obrony Siergiej Szojgu. Na razie nie podjęli oni decyzji, czy zasiądą w Dumie, czy też zrezygnują z mandatów poselskich. Komentatorzy zakładali raczej tę drugą możliwość.



Tegoroczne wybory były pierwszymi w Rosji wyborami parlamentarnymi z trzydniowym głosowaniem. Takie rozwiązanie przyjęto w zeszłym roku podczas głosowania nad zmianami w konstytucji. Wówczas władze uzasadniały wydłużone głosowanie sytuacją epidemiczną w Rosji.

Rosjanie wybierali 450 deputowanych Dumy Państwowej. 250 parlamentarzystów zostanie wybranych z list partyjnych, 250 - w okręgach jednomandatowych.

Po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych w Rosji mogli uczestniczyć mieszkańcy tzw. republik ludowych w Donbasie - struktur powołanych przez prorosyjskich separatystów. Przyjechali oni do lokali wyborczych w obwodzie rostowskim graniczącym z Ukrainą. Niezależna telewizja Dożd podała, że niektórzy z głosujących otrzymali paszporty rosyjskie tuż przed głosowaniem.