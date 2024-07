Bliskowschodnie media o akcji

Media saudyjskie przekazały, że w sobotnim nalocie brało udział również lotnictwo USA i Wielkiej Brytanii. Izraelski portal Walla zdementował później te informację, zaznaczając, że była to wyłącznie izraelska operacja.

Atak był pierwszym w historii nalotem lotnictwa izraelskiego na cele w Jemenie - dodał portal Times of Israel.

Co o ataku mówią Huti?

Rzecznik Huti przekazał, że Jemen stał się ofiarą "jawnej agresji Izraela", który zaatakował składy paliw i elektrownię, a celem tych ataków jest "zwiększenie cierpienia ludności i wywarcie presji na Jemen, by przestał wspierać Strefę Gazy".

Według mediów kontrolowanych przez Huti, naloty miały intensywny charakter, w zaatakowanym porcie wybuchł duży pożar, atak wymusił przerwy w dostawach prądu. Lokalne władze medyczne poinformowały o "wielu ofiarach śmiertelnych i rannych", ale nie podały konkretów - przekazała agencja AP.

Nocny atak na centrum Izraela

W nocy z czwartku na piątek w centrum Tel-Awiwu doszło do silnej eksplozji . W jej wyniku zginęła 1 osoba, a co najmniej 10 zostało rannych. Do ataku przyznali się jemeńscy rebelianci Huti.

To otwarcie nowego frontu w wojnie dronowej, którą kierowana przez Iran koalicja prowadzi przeciwko Izraelowi - napisał wówczas dziennik "Jerusalem Post", przypominając, że palestyński Hamas, libański Hezbollah, jemeńscy Huti i sam Iran atakują Izrael dronami od czasu rozpoczęcia wojny w Strefie Gazy jesienią 2023 r.

Kim są Huti?

Wspierani przez Iran Huti są jedną ze stron trwającej od blisko 10 lat wojny domowej w Jemenie. Kontrolują zachodnią część tego państwa, w której mieszka połowa jego mieszkańców.

Po wybuchu wojny w Strefie Gazy jesienią 2023 roku Huti zaczęli ostrzeliwać statki przepływające przez Morze Czerwone, deklarując, że ataki są aktem solidarności z Hamasem, a ich celem jest Izrael i jego wymiana handlowa.

Ataki zakłóciły żeglugę na jednym z najważniejszych morskich szlaków handlowych świata. W odpowiedzi cele Huti od początku roku są bombardowane przez wojska amerykańskie i brytyjskie.