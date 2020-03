Prezydent Izraela Reuwen Riwlin powierzy w poniedziałek misję utworzenia rządu liderowi opozycji, przywódcy centrolewicowego sojuszu Niebiesko-Białych, Beniemu Gancowi. Taką informację przekazała kancelaria prezydenta.

Beni Ganc / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Jutro, około południa, prezydent powierzy misję utworzenia rządu Beniemu Gancowi - głosi komunikat kancelarii.



Riwlin podjął taką decyzję po konsultacjach przeprowadzonych w niedzielę z przywódcami wszystkich partii politycznych, które dostały się do parlamentu po w przeprowadzonych na początku marca, trzecich w ciągu roku wyborach parlamentarnych w Izraelu.



Na zakończenie konsultacji 61 członków Knesetu zarekomendowało Ganca - napisano w komunikacie kancelarii.



Sojusz Niebiesko-Białych z partnerami uzyskał niewielką przewagę w tych wyborach i 62 mandatów w liczącym 120 miejsc Knesecie. Partia Benjamina Netanjahu, Likud, wraz z sojusznikami zdobyła 58 mandatów.



Jak pisze AP, Riwlin postanowił jak najszybciej przerwać polityczny impas, by nie dopuścić do sytuacji, w której paraliż państwa utrudni walkę z epidemią koronawirusa.



W Izraelu misję sformowania rządu prezydent powierza niekoniecznie zwycięzcy wyborów, lecz temu, kto jest w stanie stworzyć większościową koalicję.