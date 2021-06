Izraelska armia poinformowała, że jej samolot zaatakował uzbrojone oddziały Hamasu w Strefie Gazy w odpowiedzi na wystrzelenie bomb zapalających z jej terytorium, które spowodowały pożary na polach w południowym Izraelu.Atak na palestyński obóz szkoleniowy potwierdziła stacja radiowa Hamasu.

Zdjęcie ilustracyjne izraelsko - palestyńskich walk / AA/ABACA / PAP/Abaca

Armia izraelska stwierdziła, że jest "gotowa na wszystkie scenariusze, w tym wznowienie walk w obliczu ciągłych aktów terrorystycznych prowadzonych z Gazy". Potwierdziła, że jej samolot zaatakował cele w Strefie Gazy.

Stacja radiowa Hamasu poinformowała, że w środę izraelski samolot zaatakował palestyński obóz szkoleniowy w Strefie Gazy.



Jest to pierwszy incydent zbrojny między Izraelem i Hamasem po zawartym 21 maja zawieszeniu broni kończącym jedenaście dni walk w których zginęło 232 Palestyńczyków, w tym 65 dzieci i 39 kobiet, a ponad 1700 osób zostało rannych. Izrael twierdzi, że zabił co najmniej 160 bojowników w Gazie. Po stronie izraelskiej zginęło 12 osób.



Zbrojny konflikt Izraela i Hamasu poprzedziły gwałtowne starcia palestyńskich demonstrantów z izraelską policją w Jerozolimie. Wybuchły one po zapowiedzi budowy nowych osiedli żydowskich na terenach okupowanych i wysiedleń ludności palestyńskiej.