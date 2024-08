Wizyta Blinkena, który miał m.in. omówić możliwości doprowadzenia do zawieszenia broni w Strefie Gazy, nie była dotąd oficjalnie zapowiadana, lecz we wtorek do Kairu przyleciał wysłannik Białego Domu ds. Bliskiego Wschodu Brett McGurk, zaś Liban odwiedził wysłannik ds. energii Amos Hochstein, który również zajmował się staraniami, by nie dopuścić do rozszerzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.

50 myśliwców F-15 dla Izraela

Departament Stanu wydał we wtorek zgodę na sprzedaż Izraelowi 50 myśliwców F-15 oraz innej broni o łącznej wartości 20 mld dolarów - podała agencja Pentagonu Defense Security Cooperation Agency.

Jak podała DSCA, Izrael uzyskał zgodę na zakup do 50 F-15IA oraz zestawów modernizacyjnych dla posiadanych przez niego 25 F-15I. Dodatkowo w skład pakietu weszła amunicja czołgowa i moździerzowa, rakiety powietrze-powietrze AMRAAM i ciężarówki FMTV.

Do wydania zgody przez administrację doszło po tym, jak w czerwcu czołowi Demokraci w Kongresie po dwóch miesiącach zaprzestali blokowania transakcji. Blokada była konsekwencją krytyki sposobu prowadzenia wojny w Strefie Gazy przez Izrael, w tym jego ataku na konwój humanitarny World Central Kitchen.