Kwestia Huti dzieli światowe mocarstwa

Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami, np. Wielką Brytanią, Danią czy Kanadą, twierdzą, że ataki na Huti wynikają z konieczności obrony międzynarodowej żeglugi i szlaków morskich.

Przez Zatokę Adeńską przebiega szlag wodny, prowadzący bezpośrednio do Kanału Sueskiego. To oznacza, że ok. 12 proc. całego handlu morskiego jest w zasięgu rakiet Huti.

Bojownicy nie zostali jednak potępieni przez wszystkie mocarstwa. Chiny, które obecnie ponad 50 proc. swojego handlu opierają na szlakach morskich, oficjalnie nie sprzeciwiły się działaniom terrorystów z Jemenu. Jednak według agencji Reuters pekińscy urzędnicy zwrócili się do swoich irańskich odpowiedników o pomoc w powstrzymaniu ataków na statki.