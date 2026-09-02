Wesele na celowniku? Amerykanie zaprzeczają

RMF24

Dowództwo Centralne wojsk amerykańskich (CENTCOM) zaprzeczyło, by celowo atakowało cele cywilne w Iranie. Chodzi o wydarzenia z wtorku. Według Irańczyków, siły USA zbombardowały dom, w którym odbywało się wesele, zginęły cztery osoby, a 67 zostało rannych. Rzecznik irańskiego MSZ określił atak jako zbrodnię wojenną.

„Wojsko amerykańskie nigdy nie atakuje cywilów, w przeciwieństwie do irańskiej Gwardii Rewolucyjnej” - przekazał w środę agencji Reutera rzecznik CENTCOM.

Zaatakowany dom, w którym odbywało się wesele, był położony w miasteczku Kuhestak w prowincji Hormozgan - przekazały lokalne władze. To portowa miejscowość nad cieśniną Ormuz - akwenem, wokół którego skupia się obecna faza trwającej od pół roku wojny USA z Iranem.

W ataku zginęły cztery osoby, w tym dziecko, a 67 ludzi zostało rannych; bilans ofiar może się zwiększyć - przekazał irański Czerwony Półksiężyc.

„Brutalne zbombardowanie wesela na południu Iranu to zbrodnia wojenna, która pokazuje prawdzie oblicze amerykańskiej agresji” - napisał rzecznik MSZ Iranu Esmail Baghei w serwisie X. Dodał, że stanowisko CENTCOM mija się z prawdą i przypomniał amerykańskie ataki podczas wojen w Afganistanie i Iraku, w których ginęli cywile.