Rosjanie zrzucili boje przy brytyjskim okręcie. Reakcja Londynu

RMF24

Rosyjski Tu-142 zbliżył się do brytyjskiego lotniskowca i zrzucił boje sonarowe. Przechwyciły go myśliwce Zjednoczonego Królestwa. Ministerstwo obrony w Londynie określiło incydent jako "niebezpieczny i nieprofesjonalny".

Do zdarzenia doszło 2 lipca na północnym Atlantyku, jednak poinformowano o nim dziś. „Podczas działań na Morzu Norweskim w ramach operacji Firecrest do brytyjskiej lotniskowcowej grupy uderzeniowej wielokrotnie zbliżał się rosyjski morski samolot patrolowy Bear-F (określenie Tu-142 w kodzie NATO - PAP)” - poinformował resort w oświadczeniu.

Jak dodano, że rosyjski samolot „bez potrzeby przelatywał na niskiej wysokości” przy lotniskowcu HMS Prince of Wales i zrzucił tuż przy nim „dużą liczbę boi sonarowych”.

Szybka reakcja

Tu-142 został natychmiastowo przechwycony i odeskortowany przez brytyjskie odrzutowce F-35 - podano. Rzecznik brytyjskiego ministerstwa określił zachowanie rosyjskiego samolotu jako „niebezpieczne i nieprofesjonalne”.

Grupa uderzeniowa została skierowana na północny Atlantyk, by wzmocnić obecność NATO w regionie. Sojusz Północnoatlantycki wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie zwiększoną aktywnością rosyjskiej marynarki na tych wodach.