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Rosjanie zrzucili boje przy brytyjskim okręcie. Reakcja Londynu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 6 lipca (12:02)

Rosyjski Tu-142 zbliżył się do brytyjskiego lotniskowca i zrzucił boje sonarowe. Przechwyciły go myśliwce Zjednoczonego Królestwa. Ministerstwo obrony w Londynie określiło incydent jako "niebezpieczny i nieprofesjonalny".

Rosjanie zrzucili boje przy brytyjskim okręcie. Reakcja Londynu
HMS Prince of Wales (autor zdjęcia: KEIZO MORI) /Shutterstock
  • 2 lipca na północnym Atlantyku rosyjski samolot patrolowy Tu-142 zbliżył się do brytyjskiego lotniskowca HMS Prince of Wales i zrzucił boje sonarowe.
  • Rosyjski samolot wielokrotnie przelatywał na niskiej wysokości w pobliżu lotniskowca, a następnie został przechwycony i odeskortowany przez brytyjskie myśliwce F-35.
  • Brytyjska grupa uderzeniowa została skierowana na północny Atlantyk, aby wzmocnić obecność NATO w regionie.
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Do zdarzenia doszło 2 lipca na północnym Atlantyku, jednak poinformowano o nim dziś. „Podczas działań na Morzu Norweskim w ramach operacji Firecrest do brytyjskiej lotniskowcowej grupy uderzeniowej wielokrotnie zbliżał się rosyjski morski samolot patrolowy Bear-F (określenie Tu-142 w kodzie NATO - PAP)” - poinformował resort w oświadczeniu. 

Jak dodano, że rosyjski samolot „bez potrzeby przelatywał na niskiej wysokości” przy lotniskowcu HMS Prince of Wales i zrzucił tuż przy nim „dużą liczbę boi sonarowych”.

Szybka reakcja

Tu-142 został natychmiastowo przechwycony i odeskortowany przez brytyjskie odrzutowce F-35 - podano. Rzecznik brytyjskiego ministerstwa określił zachowanie rosyjskiego samolotu jako „niebezpieczne i nieprofesjonalne”. 

Grupa uderzeniowa została skierowana na północny Atlantyk, by wzmocnić obecność NATO w regionie. Sojusz Północnoatlantycki wielokrotnie wyrażał zaniepokojenie zwiększoną aktywnością rosyjskiej marynarki na tych wodach. 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Rosja NATO

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