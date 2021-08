Huragan Ida dotarł w niedzielę do wybrzeży Luizjany jako jeden z najsilniejszych w historii USA. Prędkość wiatru wewnątrz tego cyklonu czwartej kategorii osiąga ok. 240 km/godz., a w porywach do 300 km/godz. Dokładnie 16 lat temu kraj nawiedził huragan Katrina.

