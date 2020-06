Amerykańska federalna komisja komunikacji (FCC) we wtorek formalnie uznała chińskie firmy technologiczne Huawei i ZTE za podmioty, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Uniemożliwi to m.in. amerykańskim przedsiębiorcom korzystanie z wartych 8,3 mld dolarów rządowych funduszy na zakup sprzętu tych firm.

FCC, amerykański regulator rynku telekomunikacyjnego, już w listopadzie przegłosował plan przyjęcia deklaracji, na mocy której Huawei i ZTE zostają uznane za niebezpieczne dla USA.



Szef FCC Ajit Pai wydał we wtorek komunikat, w którym napisał: Nie możemy pozwolić, i nie pozwolimy, by Chińska Partia Komunistyczna eksploatowała słabości sieci (w USA) i naszą infrastrukturę komunikacyjną o krytycznym znaczeniu.



Komisarz FCC Geoffry Starks oznajmił, że "niegodny zaufania sprzęt", wyprodukowany przez Huawei i ZTE, nadal wykorzystywany jest w amerykańskich sieciach telekomunikacyjnych i Kongres musi wyznaczyć fundusze na jego wymianę.





Huawei odrzuca oskarżenia



W maju 2019 roku prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie, zabraniające amerykańskim sieciom teleinformatycznym nabywania i użytkowania sprzętu od firm, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, które zostało powszechnie zinterpretowane jako retorsje wymierzone głównie w Huawei, choć obejmujące w ramach "czarnej listy" wiele innych podmiotów.



Trump powołał się na ustawę, dającą prezydentowi prawo do regulowania wymiany handlowej w przypadku, gdy zagraża ona bezpieczeństwu narodowemu USA.



W sierpniu 2018 roku Trump zakazał amerykańskiej administracji państwowej korzystania ze sprzętu dostarczanego przez ZTE i Huawei.



Huawei zostało następnie oskarżone o okłamywanie banków w sprawie transakcji, które naruszały sankcje ekonomiczne nałożone na Iran, nielegalną działalność i spisek mający na celu kradzież tajemnic handlowych od amerykańskich konkurencyjnych firm.



Koncern oskarżono także o to, że dostarczył Iranowi sprzęt, który umożliwił inwigilację uczestników antyrządowych demonstracji w Teheranie w 2009 roku, a także próbował ukryć interesy, które robi w Korei Północnej, pomimo nałożonych na ten kraj sankcji gospodarczych.



ZTE, które nie zostało objęte czarną listą Trumpa, w 2018 roku otarło się o upadłość po tym, gdy USA zabroniły krajowym dostawcom zapewniania firmie części w związku z interesami chińskiej spółki w Iranie. Zakaz zniesiony został w czerwcu 2018 r. po opłaceniu przez ZTE 1 mld dolarów grzywny.



Stany Zjednoczone od ponad roku naciskają na sojuszników, by całkowicie wykluczyli Huawei i ZTE z wdrożeń sieci 5G. Wskazują przy tym na względy bezpieczeństwa narodowego i domniemane ryzyko wykorzystania przez Pekin sprzętu dostawcy do celów wywiadowczych. Władze komunistycznych Chin i Huawei odrzucają te oskarżenia.



Stany Zjednoczone, podobnie jak kilka innych krajów, podejrzewają, że sprzęt i oprogramowanie Huawei może być wykorzystywane do celów szpiegowskich. Huawei stanowczo temu zaprzecza.