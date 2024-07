Około godziny 12:50 czasu polskiego na Hart Street w Southport (północno-zachodnia Anglia) mężczyzna zaatakował i zranił nożem kilka osób. Służby udzieliły pomocy co najmniej ośmiu rannym. Brytyjskie media donoszą, że wśród poszkodowanych w wyniku ataku są dzieci.

Atak nożownika w Southport / Adam Vaughan / PAP/EPA

Premier Keir Starmer odniósł się do incydentu w Southport, nazywając go "straszną i głęboko szokującą wiadomością".

"Moje myśli są ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią" - napisał w mediach społecznościowych.

W pobliżu miejsca zdarzenia odbywały się "Warsztaty jogi i tańca Taylor Swift" przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym. Informacje o tym, że nożownik zaatakował w dziecięcym klubie Hope Hart, potwierdzają brytyjskie media lokalne.

BBC informuje, że poszkodowani zostali przewiezieni do kilku szpitali, w tym szpitala dziecięcego Alder Hey.

Tim Johnson z "Eye on Southport" donosi, że ofiarami ataku były dzieci i relacjonuje, że widział dziewczynę leżącą na zakrwawionych noszach. Jej rodzice biegli za nią. To było straszne. Nigdy czegoś takiego nie widziałem - mówi. Widziałem mężczyzn i kobiety z karetek pogotowia we łzach. Ludzie płakali na ulicach - dodawał.

Jeden z rodziców dzieci przekazał agencji prasowej PA: "Moja córka była tam i była w szoku. Uciekła i jest bezpieczna".

Właściciel lokalnej firmy, który wezwał policję po ataku nożem, opisał scenę jako "horror". Jego zdaniem nożownik dźgnął "kilka młodych dziewcząt". Opisywał także matki, które krzyczały na widok tego, co się dzieje.

Policja nie potwierdziła jeszcze wieku ani tożsamości ofiar. Sprawca został zatrzymany przez policję.