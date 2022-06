Sześciu pracowników firmy stawiającej dach sceny koncertowej zostało rannych w piątek w efekcie zawalenia się części estrady przygotowywanej na festiwal muzyczny w Monte do Gozo koło Santiago de Compostela, na północnym zachodzie Hiszpanii.

Jak poinformowały władze wspólnoty autonomicznej Galicji, organizatora festiwalu, stan jednego z poszkodowanych jest bardzo ciężki.



Według regionalnych służb policja wszczęła już śledztwo, aby ustalić przyczynę zawalenia się metalowej struktury.

Do tragedii doszło podczas montażu dachu sceny koncertowej na organizowany między 16 i 18 czerwca festiwal muzyczny O Som do Camino.



Wydarzenie to odbywa się co roku z inicjatywy władz regionu. W tegorocznej edycji imprezy swój udział zapowiedzieli m.in. Liam Gallagher oraz The Chemical Brothers.