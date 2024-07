Pierwsze powyborcze komentarze

Komentatorzy podkreślają, że to nie manifest polityczny Partii Pracy doprowadził do jej zwycięstwa, a historyczne błędy popełnione przez rządzącą od 14 lat Partię Konserwatywną.

Ja mam wrażenie, że ten skręt nie jest w lewo, w tym sensie, że Brytyjczycy z jakiegoś powodu odnaleźli w sobie miłość do socjalizmu. To jest bardziej: chcemy pozbyć się tych, którzy rządzili nami przez 14 lat, ta partia ma największe szanse stworzyć alternatywny rząd - powiedział Jakub Krupa, polski analityk pracujący dla brytyjskich mediów.

Piątkowa włoska prasa, pisząc o zwycięstwie Partii Pracy w wyborach do brytyjskiej Izby Gmin, podkreśla, że torysów po 14 latach rządów "zmiotła lawina". Zauważa, że w tym czasie Zjednoczone Królestwo "zbiedniało" i "skurczyło się".

/ Maciej Zieliński / PAP

Kim jest Keir Starmer?

Nowy premier Wielkiej Brytanii urodził się 2 września 1962 roku w Londynie.

Jest prawnikiem. W 2020 roku został przewodniczącym Partii Pracy.

System polityczny w Wielkiej Brytanii / Maciej Zieliński / PAP

Rishi Sunak zasiądzie w Izbie Gmin

Premier Wielkiej Brytanii i lider Partii Konserwatywnej Rishi Sunak obronił mandat poselski w wyborach do Izby Gmin, ale w związku z poważną porażką konserwatystów w piątek ustąpił ze stanowiska premiera i zapewne także z funkcji lidera partii.

Sunak, który od 2015 roku reprezentuje okręg Richmond w hrabstwie North Yorkshire, sam, według przedwyborczych prognoz, nie mógł być pewny obronienia mandatu. Ostatecznie otrzymał nieco ponad 23 tys. głosów, podczas gdy kandydat Partii Pracy, który zdobył drugie miejsce - niespełna 11 tys.

Po ogłoszeniu wyników w okręgu, Sunak odniósł się do wyników w całym kraju. Przyznał, że Partia Konserwatywna przegrała i pogratulował liderowi Partii Pracy Keirowi Starmerowi wygranej.

Rishi Sunak / ANDY RAIN / PAP/EPA

Nigel Farage po raz pierwszy w Izbie

Nigel Farage, lider prawicowo-populistycznej partii Reform UK, a wcześniej przez lata główny orędownik wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w brytyjskich wyborach parlamentarnych zdobył mandat poselski i po raz pierwszy będzie zasiadał w Izbie Gmin.

Farage kandydował w okręgu Clacton we wschodniej Anglii i uzyskał ponad 21 tys. głosów, podczas gdy pod względem poparcia kandydat Partii Konserwatywnej niespełna 13 tys. Jest on jak na razie drugim kandydatem Reform UK, który wygrał w swoim okręgu.

Nigel Farage / ANDY RAIN / PAP/EPA

Wcześniej mandat poselski obronił jedyny dotychczasowy poseł tej partii Lee Anderson. Według sondaży exit poll, partia Reform UK zdobędzie 13 mandatów. Liczenie głosów w pozostałych okręgach, w których według tych prognoz mają wygrać kandydaci Reform UK, jeszcze trwa.

Farage po raz ósmy startował w wyborach do Izby Gmin, ale dopiero po raz pierwszy udało mu się zdobyć mandat. W czasie, gdy Wielka Brytania była w UE, Farage kilka razy zdobywał mandat eurodeputowanego, co wynikało z faktu, że w brytyjskich wyborach do Parlamentu Europejskiego obowiązywała ordynacja proporcjonalna. Jest ona znacznie korzystniejsza dla mniejszych partii niż ordynacja większościowa, która obowiązuje w wyborach do Izby Gmin.