„Gospodarczy granat Trumpa”. Mundial się skończył, Trump uderzył w Kanadę

RMF24

Waszyngton ogłasza nowe, wysokie taryfy na import z Kanady. Administracja USA tłumaczy decyzję dyskryminacją amerykańskich produktów przez Ottawę. Kanadyjski rząd zapowiada gotowość do rozmów, ale nie zamierza ustępować.

Nowe cła – odpowiedź na „dyskryminację” amerykańskich produktów

W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał trzy proklamacje wprowadzające 50-procentowe cła na wybrane towary importowane z Kanady. Jak poinformował Biały Dom, decyzja została podjęta na podstawie sekcji 338 ustawy taryfowej z 1930 roku, która pozwala na nakładanie ceł bez zgody Kongresu w przypadku stwierdzenia dyskryminacji amerykańskich produktów przez inne państwo.

Nowe taryfy mają wejść w życie 30 dni po podpisaniu proklamacji i obejmą szeroką gamę produktów – od wina, przez kije hokejowe, po cement. Administracja USA podkreśla, że jest to „odpowiedź na dyskryminacyjne traktowanie amerykańskich produktów przez Kanadę”. Jak tłumaczy Biały Dom, celem jest „zapewnienie równych warunków konkurencji dla kluczowych amerykańskich produktów eksportowych, tj. samochodów, alkoholu i produktów mlecznych”.

Groźba wojny handlowej

CNN ostrzega, że 50-procentowe taryfy mogą doprowadzić do wybuchu rozległej wojny handlowej z Kanadą, która jest drugim największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dniach prezydent Trump sugerował również, że chce, by Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w USA, spowodowane przez pożary lasów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty te zostaną doliczone do nowych ceł. Jednak, jak powiedział wysoki rangą przedstawiciel administracji USA portalowi Axios, „nowe cła nie są związane z pożarami lasów”, a rozwiązania w tej kwestii są nadal rozważane.

Kanada odpowiada ws. amerykańskich ceł

Premier Kanady Mark Carney zadeklarował w poniedziałek gotowość do rozmów z USA, ale zaznaczył, że rząd w Ottawie „będzie przede wszystkim chronić gospodarkę kraju”. Carney podkreślił, że działania Kanady są odpowiedzią na wcześniejsze decyzje Waszyngtonu. Przypomniał, że to Waszyngton najpierw nałożył taryfy „bezpośrednio naruszające CUSMA”, czyli umowę o wolnym handlu między Kanadą, USA i Meksykiem.

„Kanada, co jest jej prawem, zaledwie zastosowała wyrównanie tych działań” – podkreślił Carney.

Premier dodał, że jego rząd przedstawił „szereg szczegółowych i kompleksowych propozycji, by rozwiązać spór i zmodernizować CUSMA”. „Jesteśmy gotowi zintensyfikować te dyskusje w nadchodzących tygodniach” – napisał Carney.

Ostra krytyka i zapowiedzi odwetu

Poniedziałkową decyzję Donalda Trumpa skrytykowały największe partie opozycyjne Kanady. Konserwatyści napisali w oświadczeniu, że „Kanadyjczycy nie są workami bokserskimi”, a lider Nowej Partii Demokratycznej Avi Lewis nazwał działania USA „ostatnim z gospodarczych granatów wrzuconym przez granicę przez pozostającego poza kontrolą prezydenta, który stracił kontakt z rzeczywistości”. Wezwał też do działań odwetowych.

Najbardziej dotkniętą amerykańskimi cłami prowincją jest Ontario. Jej premier Doug Ford napisał na X, że jeśli cła wejdą w życie „Kanada powinna odpowiedzieć cłami na cła, dolara za dolara”. Premier Quebeku Christine Frechette określiła zapowiedzi ceł jako „nieusprawiedliwione i niepokojące”.

Eksperci: cła elementem kampanii wyborczej?

Kanadyjskie organizacje biznesowe i eksperci nie kryją obaw. Izba Handlowa z Ontario nazwała decyzję prezydenta USA „niepotrzebną, lekkomyślną i eskalacją”, a jej prezes Daniel Tisch podkreślił, że „w czasie negocjacji Kanada musi stanąć w obronie swoich firm”.

Publiczny nadawca CBC cytuje specjalistów, którzy wskazują, że działania Trumpa mogą być elementem kampanii przed wyborami środka kadencji, zaplanowanymi na jesień.