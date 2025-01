Urzędnicy biura do spraw korupcji wśród najwyższych rangą urzędników (CIO), którzy chcą zrealizować sądowy nakaz aresztowania zawieszonego prezydenta Korei Płd. Jun Suk Jeola, podjęli próbę siłowego wejścia na teren jego rezydencji – podała agencja Yonhap.

Służby przed rezydencją zawieszonego prezydenta Juna / YONHAP / PAP/EPA

Śledczy, którzy przybyli przed rezydencję byłego prezydenta, przedstawili wydany 7 stycznia sądowy nakaz aresztowania. Prawnicy Juna przez dłuższy czas prowadzili rozmowy z policją.

Tuż po godz. 5:30 czasu lokalnego (godz. 21:30 czasu polskiego) funkcjonariusze CIO podjęli krótką próbę siłowego wejścia na teren posesji, co doprowadziło do drobnych przepychanek. Po kilku minutach sytuacja wróciła do normy.

Przed rezydencją Jeola w Seulu zebrało się ok, 6,5 tys. zwolenników objętego nakazem aresztowania prezydenta Korei Płd.

Sądowy nakaz aresztowania

Sąd wydał sądowy nakaz aresztowania 31 grudnia ub.r. w związku ze śledztwem wszczętym w sprawie wprowadzenia przez prezydenta na początku grudnia stanu wojennego. CIO usiłowała zatrzymać Juna 3 stycznia, jednak wejście na teren posesji, w której od 12 grudnia ub.r. ukrywa się polityk, przez wiele godzin uniemożliwiali śledczym żołnierze i funkcjonariusze prezydenckiej ochrony (PPS).

PSS powtórzyła wcześniej we wtorek, że próba siłowego wtargnięcia do rezydencji Juna będzie "niezgodna z prawem" i zapowiedziała podjęcie działań zgodnie z protokołami bezpieczeństwa.

Z kolei resort obrony oświadczył, że wojskowi pełniący służbę wartowniczą w okolicach rezydencji prezydenckiej nie będą utrudniać wykonania nakazu sądowego wydanego 7 stycznia.