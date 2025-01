Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzimy – jak co roku – 21 i 22 stycznia. To święto, podczas którego możemy podziękować naszym dziadkom za wsparcie, a także życzyć im wszystkiego co najlepsze. A za co wy najbardziej kochacie swoje babcie i dziadków? Zagłosujcie w naszej ankiecie.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Dzień Babci i Dzień Dziadka w 2025 roku wypada odpowiednio 21 stycznia, czyli we wtorek i 22 stycznia, czyli w środę. W tych dniach wiele przedszkoli czy szkół podstawowych organizuje różnego typu przedstawienia na cześć swoich dziadków. Skąd wziął się Dzień Babci i Dziadka? Informacja o tym, że 21 stycznia będziemy obchodzić Dzień Babci, została ogłoszona w 1966 roku w "Expressie Wieczornym". Pomysł zrodził się dzięki występowi Mieczysławy Ćwiklińskiej jako babci w sztuce "Drzewa umierają stojąc". Dzień Dziadka natomiast został ustanowiony nieco później. Święto przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych, a za jego datę początkowo chciano uznać 30 maja. Propozycja jednak nie przyjęła się i w 1981 roku Dzień Dziadka został wpisany do kalendarza zaraz po Dniu Babci, czyli 22 stycznia. Za co kochamy nasze bacie i dziadków? Za obiady, podwożenie do szkoły, wsparcie, a może szaliki na drutach? Zagłosujcie w naszej ankiecie i podzielcie się tym, za co najbardziej kochacie swoje babcie i dziadków. Ankieta Za co najbardziej kochacie swoich dziadków? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Za co najbardziej kochacie swoich dziadków? Za smaczne niedzielne obiady 0% Za szaliki i swetry robione na drutach 12% Za słodkości, które dawali ukradkiem 12% Za to, że pozwalali na więcej niż rodzice 63% Za pyszne ciasta 0% Za wspólne wycieczki 13%

głosów: 8 Zobacz również: Ropuchy i żaby przesiadują na drzewach. Zaskakujące obserwacje naukowców z Poznania

Rzeszowscy lekarze pomagają ukraińskim

Groził Jerzemu Owsiakowi. Zarzuty dla 38-latka

Zmarła Alicja Bobrowska, pierwsza powojenna Miss Polonia