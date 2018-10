W wieku 77 lat zmarł po długiej chorobie Gilberto Benetton, współtwórca słynnej na całym świecie firmy odzieżowej Benetton Group - poinformowała AFP. Ostatnie chwile życia spędził w swoim domu w Treviso.

W 1965 roku Gilberto Benetton, wraz z trojgiem rodzeństwa - braćmi Carlo i Luciano oraz siostrą Giulianą, założyli w Ponzano Veneto przedsiębiorstwo Benetton Group, będące posiadaczem znanej marki odzieżowej United Colors of Benetton.





Kampanie, które szokowały i przynosiły rozgłos



Do sukcesu Benetton Group znacznie przyczynił się fotograf Oliver Toscani, który dla firmy tworzył szokujące kampanie reklamowe. Stworzył on wszystkie projekty i zdjęcia wykorzystywane przez firmę w kampaniach społecznych w latach 1982 - 2000.



Obrazy reklamujące United Colors of Benetton często odwoływały się do najniższych instynktów, głównie motywów związanych z potrzebami fizjologicznymi człowieka, a więc popędem seksualnym oraz potrzebą przetrwania. Na świecie postrzegane były jako szokujące, ociekające skrajnymi emocjami, a do tego barwne, kolorowe, dzięki czemu przyciągały wzrok odbiorcy.



Jedna z kontrowersyjnych kampanii firmy / IAN LANGSDON / PAP/EPA



(mn)