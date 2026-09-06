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Gęsty dym nad rosyjską rafinerią. Ukraińcy uderzyli nocą

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 września (12:08)

W rafinerii naftowej w Riazaniu w Rosji wybuchł pożar na skutek ukraińskiego ataku, przeprowadzonego w nocy z soboty na niedzielę – poinformował portal Meduza. Celem nalotów dronów były też inne obwody w Rosji.

Gęsty dym nad rosyjską rafinerią. Ukraińcy uderzyli nocą
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • W nocy z soboty na niedzielę Ukraińcy zaatakowali rafinerię w Riazaniu.
  • Spowodowało to pożar w zakładzie.
  • Gdzie jeszcze uderzyli Ukraińcy?
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Ukraińcy uderzyli w rosyjską rafinerię w Riazaniu. Wybuchł pożar

Ukraińskie kanały monitoringowe na Telegramie opublikowały zdjęcia, na których widać gęsty dym unoszący się nad rafinerią.

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Gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow napisał jedynie, że doszło do pożaru „w jednym z przedsiębiorstw”. Dodał, że uszkodzone zostały budynki mieszkalne m.in. w Riazaniu. Obrażeń doznała jedna osoba.

Uszkodzone budynki i lokomotywa

Atakowany był również Rostów nad Donem, gdzie uszkodzone zostały dwa bloki mieszkalne. Mer miasta Aleksandr Skriabin podał, że ucierpiały cztery osoby. Powiadomił też, że w rejonie (powiecie) czortkowskim obwodu rostowskiego uszkodzono lokomotywę, w związku z czym wstrzymano siedem składów pasażerskich.

Ministerstwo obrony Rosji podało, że w ciągu nocy rosyjska obrona powietrzna przechwyciła lub strąciła 258 ukraińskich dronów.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina Rosja pożar rafineria
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