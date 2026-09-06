Gęsty dym nad rosyjską rafinerią. Ukraińcy uderzyli nocą

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W rafinerii naftowej w Riazaniu w Rosji wybuchł pożar na skutek ukraińskiego ataku, przeprowadzonego w nocy z soboty na niedzielę – poinformował portal Meduza. Celem nalotów dronów były też inne obwody w Rosji.

Ukraińcy uderzyli w rosyjską rafinerię w Riazaniu. Wybuchł pożar

Ukraińskie kanały monitoringowe na Telegramie opublikowały zdjęcia, na których widać gęsty dym unoszący się nad rafinerią.

Gubernator obwodu riazańskiego Paweł Małkow napisał jedynie, że doszło do pożaru „w jednym z przedsiębiorstw”. Dodał, że uszkodzone zostały budynki mieszkalne m.in. w Riazaniu. Obrażeń doznała jedna osoba.

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Uszkodzone budynki i lokomotywa

Atakowany był również Rostów nad Donem, gdzie uszkodzone zostały dwa bloki mieszkalne. Mer miasta Aleksandr Skriabin podał, że ucierpiały cztery osoby. Powiadomił też, że w rejonie (powiecie) czortkowskim obwodu rostowskiego uszkodzono lokomotywę, w związku z czym wstrzymano siedem składów pasażerskich.

Ministerstwo obrony Rosji podało, że w ciągu nocy rosyjska obrona powietrzna przechwyciła lub strąciła 258 ukraińskich dronów.