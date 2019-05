To dla mnie zaszczyt pełnić funkcję ambasadora w Polsce w 100. rocznicę relacji PL-USA, które są dziś lepsze niż kiedykolwiek - przyznała ambasador USA w Polsce. Georgette Mosbacher przypomniała, że 2 maja 1919 roku urząd objął pierwszy w historii przedstawiciel USA w Polsce.

Georgette Mosbacher: Relacje Polski i USA lepsze niż kiedykolwiek / Paweł Supernak / PAP

Dziś mija dokładnie 100 lat od przybycia do Warszawy mojego pierwszego poprzednika - pierwszego w historii Ambasadora USA w Polsce Hugh Simonsa Gibsona. To dla mnie zaszczyt pełnić funkcję Ambasadora w Polsce w 100. rocznicę relacji PL-USA, które są dziś lepsze niż kiedykolwiek! - napisała na Twitterze Mosbacher.

100 lat temu urząd objął pierwszy w historii przedstawiciel USA w Polsce

Hugh Simons Gibson, który 2 maja 1919 r. przedstawił listy uwierzytelniające władzom odrodzonej Polski, był do 1924 r. najwyższym rangą dyplomatą Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Był on bliskim przyjacielem Herberta Hoovera, szefa misji pomocy humanitarnej USA dla Europy Środkowo-Wschodniej po I wojnie światowej i późniejszego prezydenta.

Ambasador USA o wizach: To może być ostatnia sprawa, którą załatwię, ale jestem zdeterminowana

Kilka miesięcy temu Georgette Mosbacher zadeklarowała w RMF FM, że ma plan działań na rzecz wprowadzenia Polski do programu bezwizowego. Jestem ambitna. Nie lubię przegrywać. Nie mogę usprawiedliwić faktu, że nie byliście dotąd objęci programem bezwizowym. Powinniście być. Moje stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne, ale to nie wystarczy. Wiem, że sprawa zyskała teraz należną jej uwagę na wysokim szczeblu w Waszyngtonie - mówiła Mosbacher w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Grzegorzem Jasińskim. Całą rozmowę można znaleźć TUTAJ



Słowa amerykańskiej ambasador potwierdził pod koniec kwietnia odwiedzający Polskę kongresmen Partii Demokratycznej Mike Quigley. Przyznał, że objęcie Polski programem bezwizowym jest priorytetem dla prezydenta USA Donalda Trumpa, dla reprezentującej Stany Zjednoczone w Polsce ambasador Georgette Mosbacher, a także dla Kongresu . Jesteśmy bardzo blisko momentu, kiedy Polska może zostać objęta programem ruchu bezwizowego, bliżej niż kiedykolwiek wcześniej - stwierdził Quigley. Przywołał uruchomioną właśnie kampanię amerykańskiej ambasady w Warszawie, która zachęca Polaków, rozważających ubieganie się o wizę lub jej odnowienie, do złożenia wniosku przed końcem września.

Ambasada USA zachęca do składania wniosków o wizę