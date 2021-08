Koncern General Motors postanowił wycofać do naprawy wszystkie, sprzedane na całym świecie, egzemplarze swojego elektrycznego samochodu Chevrolet Bolt. Powodem są problemy z baterią, która może wywołać pożar.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W opublikowanym w piątek komunikacie GM poinformował, że do wcześniej wycofanych ok. 69 tys. starszych Boltów dołączył nowsze wyprodukowane w latach 2019-2022.

Komunikat zawiera wyjaśnienie, że baterie w tych samochodach mają fabryczne wady, które w rzadkich przypadkach mogą spowodować pożar.



Pożary samochodów

Pierwszą partię Boltów wycofano w listopadzie ubiegłego roku po tym jak zanotowano 5 przypadków pożarów tych samochodów. Dwie osoby zatruły się dymem a dom, w którym znajdował się garaż z samochodami, stanął w płomieniach.



Baterie, produkowane w Korei Południowej przez firmę LG Chemical Solution, będą wymienione na koszt producenta. Ostatnia decyzja będzie kosztować koncern - jak się szacuje - ok. 1 mld dolarów a koszt całej operacji ocenia się na 1,8 mld dolarów.



Koncern zapowiedział, że będzie domagał się od LG odszkodowania.

Zalecenia dla właścicieli Boltów

GM zalecił właścicielom Boltów, aby ładowali baterie do maksimum 90 proc. ich pojemności a samochody parkowali poza zamkniętymi pomieszczeniami.



Eksperci podkreślają, że to nie pierwszy tego rodzaju przypadek dotyczący elektrycznych samochodów, który stawia pod znakiem zapytania przydatność baterii jonowo-litowych. Baterie tego rodzaju są stosowane w prawie wszystkich modelach elektrycznych samochodów. Niedawno do naprawy wycofały swoje elektryczne auta m. in. Ford, BMW i Hyundai.